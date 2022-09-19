Новая волна украинских фейков направлена против российских силовиков

Российские либералы и украинцы начали синхронно вбрасывать сведения об обострении конкурентной борьбы между силовыми структурами РФ (армейская разведка, спецслужбы, Росгвардия) в условиях СВО. Наблюдатели считают, что речь идет о довольно старой технологии распространения «дезы» врагами России, которая направлена на неосведомленного обывателя.

«Это либо фейки, либо целенаправленные операции соответствующих структур Украины и стран НАТО, которые занимаются информационной войной. У нас все вопросы на уровне Верховного главнокомандующего и Совета безопасности согласуются в установленном порядке, каждый работает на тот результат, который необходим для победы в Специальной военной операции», – поясняет главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Это делается для того, чтобы внести элементы нестабильности в руководящие структуры, так как мы ведем Специальную военную операцию. Конечно, противник будет проводить специальные акции. Это, в принципе, азы работы спецслужб в отношении любой ситуации, когда нужно раскачать в тылу противника внутренние проблемы. Поэтому удивляться этому не стоит. Возможно, в связи со спецоперацией идут какие-то обсуждения и дискуссии, но это абсолютно рабочая обстановка. Но спецслужбы Запада и обслуживающий их украинский персонал, они просто обязаны это писать. Надо относиться к этому спокойно, как к тому, что противник использует каждую тему, особенно тему внутриполитической ситуации в стране», – заявил «ПолитНавигатору» генерал СВР Леонид Решетников.

Военный эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев поясняет, на чем основываются фальшивки:

«Всегда, во все времена – и во времена имперской России, и в советское время существовала конкуренция между силовыми ведомствами, среди спецслужб, особенно среди тех, которые занимаются схожими видами деятельности. Скажем, всегда, так или иначе, была конкуренция, но не конфликт, между КГБ, Первым главным управлением, которое занимается внешней разведкой, и Главным разведуправлением Генерального штаба Вооруженных Сил. Для человека неосведомленного представляется, что это практически одинаковые структуры. Да, они похожи, но, тем не менее, специфика и задача у них разные».

Ветеран боевых действий Роман Насонов отмечает, что верить украинским фальшивкам могут только люди, не знакомые с работой силовых структур.

«Вся система государственной службы специальных органов и силовых структур построена на четком разделении задач, стоящих перед данными ведомствами, и исключает варианты их пересечения. При необходимости создаются совместные группы, временные структурные подразделения, которые выполняют те задачи, которые в данный момент являются наиболее актуальными, поэтому полномочия Федеральной службы безопасности и Главного разведуправления разнятся. Одни работают внутри страны, другие добывают информацию во внешнем мире. Поэтому конфликтные ситуации между этими ведомствами исключены. И те, и другие специальные службы подчинены одному и тому же руководителю. В данном случае, Верховному главнокомандующему, который разделяет между ними полномочия, ресурсы, другие возможности для исполнения задач и расставляет приоритеты».