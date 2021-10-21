Новая вспышка ковида сорвала российский ответ на «Крымскую платформу»

21.10.2021 13:04 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Ялтинский международный экономический форум, который в этом году был запланирован на 4-6 ноября, отменен из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом в своем блоге сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится», – написал Хуснуллин.

Отмена форума – это верное решение, считает крымский политолог Иван Мезюхо, но это вызывает сожаление, потому что мероприятие могло бы стать серьезным ответом на проведенную в августе в Киеве «Крымскую платформу»:

«Было принято правильное решение перенести форум. Я не думаю, что это сильно ударит по экономике, однако я, как политолог, сожалею о том, что это мероприятие не состоится в год проведения саммита так называемой «Крымской платформы». Потому что проведение ЯМЭФ, политической части дискуссии, могло бы во многом дезавуировать ту говорильню, которая была устроена Офисом президента Украины в Киеве».

Российский политолог Олег Бондаренко, напротив, считает, что в последние годы форум «обмельчал» и его перенос – это хорошая возможность усилить уровень гостей мероприятия:

«Факт отмены Ялтинского экономического форума, конечно, не сыграет в плюс с точки зрения экономического развития Крыма, однако, давайте пытаться искать во всем хорошие стороны. В данном случае хорошей стороной может стать возвращение в следующем году Ялтинского экономического форума к тому высокому рангу участников, который был изначально на нем заявлен. К сожалению, в последние годы форум откровенно измельчал, перестали приглашать серьезных политических, известных, общественных и экономических деятелей из Европы, уже утерян был масштаб, дарованный «Русской весной». Я считаю, что этот масштаб нужно возвращать. Крым как семь лет назад, так и сейчас нуждается в международном признании, по-прежнему нуждается в европейских инвестициях и Старая Европа – Франция, Германия, Италия, я считаю, может быть кровно заинтересована и в политическом признании и в инновационном, инвестиционном развитии Крыма. Поэтому я думаю, что нужно использовать эту паузу и к следующей весне подготовить новый Ялтинский экономический форум, позвать первых лиц и представителей политических партий консервативных из Европы, позвать традиционалистов из числа крупных европейских бизнесменов и тогда уже можно будет серьезно говорить об инвестиционном развитии Крыма».