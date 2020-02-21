Новая встреча Путина и Зеленского призрачна, – постпред России в ООН

21.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Встреча глав государств «Нормандского формата», запланированная на весну этого года, находится под угрозой срыва из-за саботажа Киевом выполнения достигнутых ранее договоренностей.

Об этом, выступая на Генассамблее ООН, заявил представитель России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной срыва, по словам дипломата, является невыполнение Украиной взятых на себя обязательств по «Минским соглашениям» и договоренностей, достигнутых во время последней встречи «нормандского формата» в декабре прошлого года.

«Центральный элемент любого конфликта – диалог противоборствующих сторон. К этому мы все призываем повсеместно – в Сирии, Ливии, Йемене, Афганистане, других точках.

Но с Донбассом «вести диалог не надо», ведь это, по словам одного из отцов «Минских соглашений» и «нормандского формата», постпреда Германии Кристофа Хойсгена, всего лишь «российские марионетки». Значит, и говорить с ними не зачем.

Взамен мы слышим набившую оскомину мантру о «российской агрессии» и о том, что «Минск» не выполняет именно Россия, хотя о нас там нет и слова.

С таким безответственным подходом к «Минским соглашениям» трудно представить, как будут реализованы решения декабрьского саммита в Париже, соответственно, весьма призрачны перспективы следующей встречи», – заявил Небензя.