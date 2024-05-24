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Украинцы не хотят идти в армию, которую Запад снабжает с перебоями. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военкор обслуживающего интересы президента Владимира Зеленского антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По моему мнению, ключевая причина – это задержки Запада с помощью Украине, потому что когда люди читают и видят, что украинцам нечем отбиваться, у них как правило отпадает желание мобилизоваться в ту армию, в которой, как они думают, их не прикроют снарядами и ракетами. И это достаточно масштабный процесс, потому что война у нас масштабная, понимаете?», – сказал военкор.

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«И это, мне кажется, стало первопричиной того, что у нас так мало желающих подписать контракт с вооружёнными силами и мало ресурсов для формирования резервов», – пожаловался украинский военкор.