Новая вводная Зе-пропаганды: Запад объявлен виновником срыва украинской мобилизации

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 13:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинцы не хотят идти в армию, которую Запад снабжает с перебоями. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военкор обслуживающего интересы президента Владимира Зеленского антироссийского пропагандистского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По моему мнению, ключевая причина – это задержки Запада с помощью Украине, потому что когда люди читают и видят, что украинцам нечем отбиваться, у них как правило отпадает желание мобилизоваться в ту армию, в которой, как они думают, их не прикроют снарядами и ракетами. И это достаточно масштабный процесс, потому что война у нас масштабная, понимаете?», – сказал военкор.

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Украинцы не хотят идти в армию, которую Запад снабжает с перебоями. Об этом в...


«И это, мне кажется, стало первопричиной того, что у нас так мало желающих подписать контракт с вооружёнными силами и мало ресурсов для формирования резервов», – пожаловался украинский военкор.

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