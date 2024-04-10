Новая железная дорога в Приазовье объявлена угрозой для Киева приоритетом диверсантов ВСУ

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 13:02
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Украина


Вывести из строя новую железнодорожную ветку из Ростова в Джанкой, строительство которой через территории Приазовья находится на завершающем этапе, – это одна из главных задач для украинских диверсантов. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кривоноса, запуск этой железнодорожной линии значительно улучшает логистику для российской армии, которая может наступать на нескольких направлениях.

Вывести из строя новую железнодорожную ветку из Ростова в Джанкой, строительство которой через территории...

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«Если они окончательно достроят и запустят железную дорогу Ростов-Джанкой, тогда у них будут дополнительные возможности, что касается переброски. Они будут иметь две рокадные дороги, по которым достаточно быстро перебрасывать свои силы и средства вдоль всего фронта.

И там, где будет наращивание усилий, где они увидят, что есть хоть маленький успех, а наступать они могут на нескольких участках, они будут туда перебрасывать силы и средства. Задание для наших мощных разведчиков – это как раз выявить и уничтожить эти возможности врага, в первую очередь по выведению ростовского участка», – заявил Кривонос.

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