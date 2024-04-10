Новая железная дорога в Приазовье объявлена угрозой для Киева приоритетом диверсантов ВСУ

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Вывести из строя новую железнодорожную ветку из Ростова в Джанкой, строительство которой через территории Приазовья находится на завершающем этапе, – это одна из главных задач для украинских диверсантов. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кривоноса, запуск этой железнодорожной линии значительно улучшает логистику для российской армии, которая может наступать на нескольких направлениях.

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«Если они окончательно достроят и запустят железную дорогу Ростов-Джанкой, тогда у них будут дополнительные возможности, что касается переброски. Они будут иметь две рокадные дороги, по которым достаточно быстро перебрасывать свои силы и средства вдоль всего фронта. И там, где будет наращивание усилий, где они увидят, что есть хоть маленький успех, а наступать они могут на нескольких участках, они будут туда перебрасывать силы и средства. Задание для наших мощных разведчиков – это как раз выявить и уничтожить эти возможности врага, в первую очередь по выведению ростовского участка», – заявил Кривонос.