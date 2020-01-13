Новая жена Януковича занялась производством спермы буйволов

13.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Любовь Полежай (в девичестве – Садыкова), новая супруга беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, оформила документы на фермерское хозяйство в Сочи, одни из видов деятельности которого указывается производство спермы буйволов.

Такие данные в своем телеграм-канале публикует журналист издания «Собеседник» Олег Ролдугин.

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«На имя второй (и любимой) жены Виктора Януковича Любови Садыковой сегодня оформлено не только поместье в Большом Сочи, но и собственное крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию трюфелей и производства спермы буйволов. Cудя по регистрационным документам, «доить» буйволов Янукович предпочитает в том же селе Прогресс Хостинского района Сочи», – пишет автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», особняк Полежай под Киевом был арестован вскоре после победы Евромайдана.

Напомним, что первая супруга Януковича Людмила живет в поместье в Отрадном под Ялтой, которое в народе именуют Чайный домик.