Новая зрада от Арестовича: «Границы всегда меняются. Меня это мало волнует»

По итогам конфликта с Россией высока вероятность, что Украина не сохранится в прежнем виде. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, объявленного в РФ в розыск, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арестовича, границы – это не то, за что стоит класть огромное количество жизней граждан страны.

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«Честно говоря, меня мало волнуют ее реальные границы. Границы все время меняются, могу напомнить, что и до войны, до 14-го года Украина поменяла свои границы и вступила в один территориальный спор по поводу границы. Более того, наши границы не демаркированы очень во многих местах на ее протяжении и как-то мы жили и не тужили из-за этого. Поменяли границы, отдали Молдове кусок, чтобы она к морю имела выход, а территориальный спор – это спор с Румынией за остров Змеиный и, соответственно, за пути в Одессу транспортные, воды территориальные, исключительную экономическую зону и прочее», – сказал экс-советник ОП.

«И никто не умирал от того, что границы поменялись, и республика не прекращала свое существование только от того, что ходят границы. Границы постоянно туда-сюда ходят, за это можно волноваться. Надо привыкнуть к тому, что границы государств меняются, и это нормально. Поэтому воевать за границы и укладывать миллионы и тысячи людей, десятки и сотни за границы можно, но не за границы как сами по себе, а за то, чтобы отстоять свою волю политическую», – заявил Арестович.