Новая зрада: Работающих в ЛДНР адвокатов не могут лишить полномочий

01.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Ассоциация адвокатов Украины не хочет лишать работающих в ДНР и ЛНР юристов возможности совершать адвокатскую деятельность на Украине, избегая прямых и косвенных обвинений в адрес своих коллег.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал украинский адвокат, партнёр ЮК «Правовой Альянс» Илья Костин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с коллегами уже более трёх лет пытаемся лишить хоть одного адвоката, а таких множество, сотни, у нас имеется реестр адвокатов ДНР, хоть одного, права на возможность заниматься адвокатской деятельностью в Украине, но руководство Национальной Ассоциации адвокатов Украины всячески тормозит этот процесс, даже ни разу не было открыто дисциплинарное производство.

Относительно адвокатов мы предоставляли показания, например, чтоб вы понимали, вот эти показания (приведённые в ходе пресс-конференции – прим. ред.) мы уже обработали и направили жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию Адвокатуры Донецкой области. Мы не надеемся, что они там осудят друг друга, они там всё знают, но мы пройдём этот бумажный путь.

Экс-министр юстиции ДНР, публичная фигура, буквально, зайдите в Гугл, вбейте фамилию Радомская. Она действующий адвокат Украины. Никто по нашей жалобе даже не открыл дисциплинарное производство», – отметил адвокат.

«Мы прошли все круги обжалований, и мы считаем, что позиция руководства Национальной Ассоциации, она намеренно эту позицию проталкивает, чтоб не привлекать к ответственности тех людей, которые предали Украину, и кроме того, они вовсе не видят нарушения правил адвокатской этики.

Дошло даже до того, что я решил с коллегами, чтобы они дали хотя бы не персонифицированно, но разъяснение относительно того, может ли адвокат Украины быть членом адвокатуры ДНР/ЛНР.

Семь раз они перекладывали это разъяснение в Совете адвокатов Украины, но на восьмой раз они дали пояснение, которое сводится к тому что они ни единого раза не написали о ДНР/ЛНР, просто написали, что они не имеют полномочий давать разъяснения по поводу действий адвокатов по участию в иных организациях, и далее приводят законы Украины: «О профессиональном развитии», «О профсоюзах» и прочие. Просто издевательство. Просто сделано таким образом, чтобы что-то ответить», – резюмировал Костин.