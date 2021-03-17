Подпишись на рассылку
17.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Украина
Просмотров:

Новая зрада: Зеленский «кинул» меджлис, предпочтя Куницына

Новости Украины

Украинская власть привлекает к работе над документами по Крыму не меджлисовцев, а других бывших жителей полуострова, занимавших разные должности при экс-президенте Викторе Януковиче и раньше.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил зампредседателя запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Экстремист назвал таких представителей «коллаборационистами» и призвал Офис президента сотрудничать с меджлисовцами, а не, например, с экс-министром курортов и туризма АРК Александром Лиевым или бывшим премьер-министром республики Сергеем Кунициным.

«Перестаньте пользоваться стереотипами советских времен. Не нужно себе в советники брать таких экспертов, коллаборантов, как Лиев, не надо к себе притягивать людей, таких как Куницын, которые откровенно до сих пор, снова продолжают говорить эти стереотипы, которые были направлены в Крыму, когда он царил, были направлены на межнациональную вражду и межрелигиозную.

Мы говорим: «Все, достаточно! Невозможно рассматривать стратегию деоккупации Крыма без субъекта крымско-татарского народа. А для этого нужно, как и раньше, меджлис крымско-татарского народа не привлекать к сотрудничеству, не в экспертных предложениях с ними разговаривать, а привлекать как партнеров, и тогда наши международные партнеры поймут, что да, действительно, все компоненты давления на врага, на Россию, они являются продуктивными. Сейчас, к сожалению, этого нет», – жалуется Чийгоз.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть