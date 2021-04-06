Новейшее российское супероружие вызвало панику в американских СМИ

06.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия сосредотачивает в Артике беспрецедентные военные силы, проводя также испытания новейшего оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет CNN.

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«Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает свое новейшее оружие в регионе, недавно освободившемся ото льда из-за климатической чрезвычайной ситуации, в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу.

Эксперты по оружию и западные официальные лица выразили особую озабоченность по поводу одного российского «супероружия» – торпеды Poseidon 2M39. Разработка торпеды идет быстрыми темпами: президент России Владимир Путин запросил у своего министра обороны Сергея Шойгу обновленную информацию о «ключевом этапе» испытаний в феврале, а в этом году запланированы дальнейшие испытания, согласно многочисленным сообщениям государственных СМИ», – пишет американское СМИ.

В статье отмечается, что речь идет о беспилотной и малозаметной торпеде, которая приводится в действие ядерным реактором и предназначена российскими конструкторами для обхода береговой обороны – например, американской – на морском дне.

«По словам российских официальных лиц, устройство предназначено для доставки боеголовки в несколько мегатонн, вызывающей радиоактивные волны, которые сделают участки береговой линии цели непригодными для жизни на десятилетия.

В ноябре Кристофер Форд, тогдашний помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению, заявил, что «Посейдон» предназначен для «затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами», – уточняет CNN.

«На спутниковых снимках, предоставленных CNN компанией космических технологий Maxar, показано резкое и непрерывное наращивание российских военных баз и оборудования на арктическом побережье страны, а также подземных хранилищ, вероятно, для «Посейдона» и другого нового высокотехнологичного оружия. Российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители МиГ31БМ, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски», – говорится в материале.