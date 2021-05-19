Новейшие подлодки прикроют транзит российского газа в Европу

19.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Балтийский флот России будет оснащен новыми видами вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в телеграмме главком ВМС РФ Николая Евменова по случаю 318-й годовщины Балтийского флота.

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Главком отметил, что Балтийский флот «приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе, в непосредственной близости к границам Российской Федерации».

По его словам, уже проработан вопрос оснащения Балтийского флота «дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами».

В свою очередь, военный эксперт, полковник Николай Шульгин обращает внимание на то, что Балтийский флот выполняет не только важные военные, но и экономические задачи.

«Новые ПЛ нужны Балтфлоту и в связи с тем, что перед БФ стоят возросшие по объему задачи, связанные со строительством и функционированием в будущем газопровода «Северный поток – 2», – сказал эксперт «Независимой газете».

При этом он указывает, что Россия не милитаризируется, а вынуждена отвечать на военные и иные гибридные угрозы со стороны США и других стран НАТО.

«Сейчас заговорили о возможном строительстве в России нового авианосца стоимостью около 500 млрд руб. Сумма колоссальная. Но на Балтике или в Черном море такой корабль явно не нужен. А вот подводные лодки с современными гиперзвуковыми ракетами, строительство которых на несколько порядков дешевле, в Балтийском море пригодятся и будут служить надежным средством сдерживания не только военных противников РФ, но и дадут возможность обеспечить безопасность важных экономических проектов, связанных с транспортировкой углеводородов в Европу», – убежден Шульгин.