Новейшие российские автоматы станут станут «бестселлерами на рынке вооружений»

19.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Даже те образцы российского автоматического оружия, которые находятся в разработке, вызывают огромный интерес у потенциальных зарубежных покупателей.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание поинтересовалось, может ли новейший автомат АК-12, начал поступать в войска, стать таким же хитом на международном рынке, как ранее АК серии 100.

«Автоматы Калашникова — это бренд, не нуждающийся в представлении, в том числе и за рубежом. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к нашим новинкам. АК-12, который с 2018 года начал поставляться в российскую армию, стал родоначальником целой серии оружия под разные калибры. За два с лишним года в войска ушли уже десятки тысяч «двенадцатых», – рассказал Оздоев.

Он отметил, что этот автомат создавался как часть экипировки солдата будущего «Ратник» и соответствует выросшим требованиям военных к кучности стрельбы и эргономике при прежней надежности, а потому прежде чем пойти в эксплуатацию, оружие проходило серьезные испытания, неоднократно дорабатывалось и улучшалось.

«Поэтому неудивительно, что вся серия, а это помимо АК-12 еще и АК-15 под патрон 7,62х39 мм и АК-19 под патрон 5,56х45 мм НАТО, вызывает интерес у зарубежных партнеров. В первую очередь речь идет, конечно, об автоматах АК-15. Более того, тестовые партии уже поставлены в некоторые страны ближнего зарубежья.

Я считаю, что наши автоматы станут бестселлерами на рынке вооружений. Это относится как к АК-12 и АК-15, так и к образцу под натовский патрон. Более того, АК-19, не успев выйти в серию, уже привлекает потенциальных покупателей. Его зарубежная премьера состоится на выставке IDEX 2021, именно там мы представим наш самый современный автомат в калибре 5,56 зарубежным заказчикам», – резюмировал Оздоев.