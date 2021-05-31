Новейшие российские ракеты оказались не по зубам американской ПРО

31.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Современное российское ракетное вооружение обнуляет американскую систему ПВО. Представленное ранее гиперзвуковое оружие России в корне меняет баланс сил и позволяет ей сбивать американские ракеты еще на стадии запуска.

Об этом в эфире интернет-канала Iton Tv заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новые ракеты «Ярс» и «Сармат», их гиперзвуковые ракеты и боеголовки, как «Авангард» – это то, чего в Соединенных Штатах нет. Это то, что Соединенные Штаты частично начинают разрабатывать. О стратегической и гиперзвуковой ракете они еще не говорят. А попытаться спроектировать что-то вроде «Авангарда», хотя с меньшими тактико-техническими данными они только говорят, а не проектируют.

Причем то, что сказал Путин, значение – оно не просто, что это новая ракета для уничтожения морских целей, что он имеет в виду «Циркон», и это не только то, что он говорит С-500. С-500 в корне меняет стратегический баланс между США и Россией. Это ракета, которая может уничтожать спутник, это ракета, которая может уничтожать гиперзвуковые ракеты со скоростью до шести скоростей звука, это ракета, которую можно устанавливать где угодно, в том числе на морских платформах. Это значит, что российскому флоту дается возможность сбивать американские баллистические ракеты или на взлете, или при спуске.

Это ракета, которая может позволить обнулить американские стратегические силы, основанные на самолетах. Корабли в море с этими ракетами просто собьют американские, которые полетят с ядерными ракетами в сторону России. И неважно, какие самолеты это будут…

Система противоракетной обороны Соединенных Штатов построена на морской платформе больше, чем на сухопутно. То есть с морских платформ «Иджис» должны сбивать российские баллистические ракеты. А «Циркон» должен их уничтожить до этого. И ему это сделать проще, потому что против ракеты Циркон сегодня нет оружия, против гиперзвукового оружия у Соединенных Штатов нет способности противостоять. Вся система противоракетной обороны устаревшая, которая построена в США, она неспособна бороться с гиперзвуковыми ракетами. Не только с «Авангардом», но даже с такими ракетами, как «Кинжал», «Циркон»…

Стратегический баланс между Россией и Соединенными Штатами выходит на совершенно новый уровень. Когда практически почти обнуляется система противоракетной обороны Соединенных Штатов. И ставят под огромную угрозу Военно-морские силы США как стратегические, так и те, которые обеспечивают противоракетную оборону. И это уже совершенно другой порядок», – заявил Кедми.