Новейший российский фрегат отбил атаку крылатой ракеты

26.10.2021 18:59 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Входящий в состав Черноморского флота фрегат «Адмирал Григорович» уничтожил крылатую ракету, которая была запущена по кораблю.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Учения проводились совместно с расчетами боевых противокорабельных комплексов «Бал» и «Утес».

«В ходе учения после запуска ракеты-мишени «Прогресс» из пусковых установок комплекса «Утёс» боевой расчёт противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. В результате применения зенитного ракетного комплекса «Штиль» воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров», – сообщили в Черноморском флоте.

По словам военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, совместная работа моряков и ракетчиков показала, что военные готовы на высоком уровне обеспечивать безопасность и решать поставленные задачи.

«В последние годы, особенно с приходом кораблей адмиральской серии, а «Григорович» является головным фрегатом, и с реанимацией «Утеса» вновь возобновлено проведение учений с использованием крылатой ракеты, запускаемой с берега, как ракеты-мишени. Хоть «Утес» и принят на вооружение в 60-е годы, на самом деле, его ракета проходила цикл модернизаций и является вполне современной, она способна решать задачи широкого круга, в том числе контролируя или нанося поражение на основной части акватории Черного моря. Тут фрегат отрабатывал борьбу с крылатой ракетой, запускаемой по нему, и уничтожил ее своими комплексами. В этой связи можно порадоваться за то, что боевые расчеты как ракетного комплекса, так и фрегата могут поработать не просто в радиоэлектронном режиме, а в чистом виде, на практике. И можно убедиться, что соединения – как корабельные, так и береговые – находятся в состоянии необходимой готовности для того, чтобы решать задачи по предназначению», – заявил Горбачев.

Член Академии военных наук, эксперт организации «Офицеры России», контр-адмирал Владимир Дудко подчеркивает, что сегодня военные испытывают новые системы управления и готовы поражать цели противника, не выходя из мест постоянной дислокации.

«Сегодня Россия отрабатывает совершенно новые системы управления, которые заключаются в мобильных средствах актуализации событий. Туда включается космическая разведка, космическое наведение, средства подавления, средства управления и так далее. Смысл в том, что как американцы проводили учения, у них 58 кораблей стояли в базах и участвовали в этом учении авианосном, так и наши корабли могут, находясь в базах, участвовать в столкновениях, не вступая в непосредственный контакт, но находясь в постоянной готовности. Поэтому все эти новые системы оперативного управления и средств связи, а также оружия следующих поколений, они все уже взаимосвязаны. И любое, например, массовое применение ракет с кораблей или подлодок, группа этих ракет способна уже самостоятельно лететь на любые соединения вражеских кораблей, сами способны выбирать главную цель, поражать ее и в случае непоражения возвращаться и наносить удары до тех пор, пока она не будет уничтожена. Поэтому ничего в этих учениях удивительного нет – в принципе, «Григорович» мог управляться вообще с берега или со спутника, и он бы свободно так же произвел стрельбу в качестве носителя оружия», – отметил Дудко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что от возможного нападения с моря Крым охраняет построенный еще в конце 60-х БРК «Утес», который в советские годы был известен как секретный «Объект-100». После раздела Черноморского флота он отошел Украине и был запущен. Восстановили его в конце 2016 года уже после возвращения Крыма в состав России.