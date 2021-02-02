Новейший российский истребитель покоряет Индию
Россия представит на международной выставке в Индии свои новейшие разработки – авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы. В Индии 3 февраля стартует международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности Aero India 2021, где Россия представит свои новейшие разработки – авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Российская газета».
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Всего на выставке Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.
По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Российские технологии» Виктора Кладова, на Aero India 2021 будет продемонстрирован экспортный вариант новейшего истребителя Су-57Э.
Кроме того, на выставке будут истребители Су-35, МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, который считается идеальной машиной для местных климатических и физико-географических условий.
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