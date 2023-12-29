Новейший российский истребитель станет частым гостем на фронте

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Распространяемая в СМИ информация о том, что на Украине появились американские истребители F-16, которые сбили российские самолеты в Херсонской области, не соответствует действительности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили российские военные эксперты.

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«F-16 не могли участвовать в атаке, которая была в районе Херсонской области или где-то еще. Хотя бы потому, что F-16 довольно крупная цель, она хорошо видна на радиолокаторах, и мы бы эти самолёты засекли на большой дальности… Сейчас появилось много версий атаки в районе Крынок. Говорят, что противник мог разместить зенитный-ракетный комплекс Patriot на железнодорожном поезде, замаскировать его и якобы он перемещался по стране и устраивал засады. Теоретически это возможно. Насколько эта информация соответствует действительности, я не готов сказать. Хотя теоретически я допускаю такой вариант», – сказал «Московскому комсомольцу» военный аналитик, директор Музея сил ПВО Юрий Кнутов.

Он успокаивает, что сам по себе F-16 угрозы не представляет, так как является устаревшим самолетом, который легко сбивают даже такие комплексы, как С-200.

«F-16 опасен тем, что на нём могут быть две крылатые ракеты JASSM – в какой-то степени это Storm Shadow, но более совершенные. На нём также может быть противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты Harpoon, и к сожалению, он может быть носителем тактического ядерного оружия. Вот в чем заключается главная опасность этого самолёта. Поэтому, конечно, их надо уничтожать – и при первой же возможности», – подчеркнул эксперт.

По его словам, уничтожать самолеты на аэродромах будет непросто, поскольку противник на одном из тыловых аэродромов построил более 40 капониров, при этом реально используя всего 10-15 стоянок. Поэтом в каком капонире находится боевой самолет определить будет очень сложно.

При этом в открытых источниках появилась информация о грядущем появлении на фронте многоцелевого российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Самолет Су-57 уже появлялся пару раз — были эпизоды, в которых участвовал истребитель, но после этого были проведены определённые работы. Но теперь, судя по всему, он станет частым гостем в украинском небе, – прогнозирует редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он убежден, что технология пониженной радиолокационной заметности истребителя будет его «неоспоримым преимуществом».

«За рубежом считают, что у нас такой технологии нет, поэтому наш истребитель якобы не является самолётом пятого поколения – то есть на Западе продолжают крутить старую шарманку. Но наше командование решило не просто опровергнуть это заявление, а в реальных боевых условиях доказать эффективность данного самолёта.

Такие же песни были про «Кинжал», пока «Кинжал» не уничтожил американский Patriot. Теперь про «Кинжал» говорят с уважением. Думаю, так же будет говорить про Су-57», – резюмировал Леонков.