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22.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, История, Политика, Россия, Украина
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Новгород и Псков объявили «подобными украинскому городу-государству»

Новости Украины

Киевские эксперты продолжают утверждать, что Россия якобы является наследником монгольской Орды, а не Руси.

Об этом, в частности, в интервью журналу «Країна» заявил украинский философ-майданщик Владимир Ермоленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не может предложить привлекательную социально-экономическую модель. Имеет только идею сильной руки. И это ее большая драма, потому что она хочет предлагать: в XIX веке – панславизм и восстановления Византийской империи, в XX веке – идею всемирной пролетарской революции. Это была самая мощная, наиболее вирусная идея «русского мира». Сейчас ничего не могут родить», – утверждает эксперт.

По его словам, в истории нет примеров демократии в России.

«В средневековой Европе ее тоже не было, но есть Магдебургское право как свобода города от королей. Московское царство родилось из монгольской Орды. Есть преемственность между централизованной авторитарной монгольской империей и русской. В ее культуре также наследство Руси. Новгород и Псков были подобны украинскому городу-государству. Когда Путин называет Киевскую Русь колыбелью России, это прямой призыв к демократизации. Потому что Русь была не империей, а свободным образованием. Современная Россия – скорее ее отрицание», – считает Ермоленко.

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