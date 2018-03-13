13.03.2018, Москва, Александр Ростовцев

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«Новичок» американо-британского разлива

На свете нет ничего тайного, что не стало бы явным. Затевая нервно-паралитический скандал с отравлением никчёмного предателя Скрипаля, британские спецслужбы и истеблишмент преследовали сиюминутные шкурные цели, не заботясь о том, как мощно выпирают из-за кулис их ослиные уши.

Поэтому, когда Тереза Мэй с парламентской трибуны заговаривает «у России есть возможность производства нервно-паралитических ОВ, и потому Россия должна быть наказана», напрашивается ответ, что у мадам премьер-министра Великобритании есть возможность изнасиловать Дональда Трампа. Очевидно, что за это она должна понести суровое наказание. Дабы неповадно было.

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Однако, не будем уподобляться. Схватить за хобот и вывести на чистую воду самозабвенно гадящую Англичанку, а заодно и стоящего за её спиной Дядю Сэма, – совершенно реальная вещь, ведь против фактов не попрёшь.

Итак, распад СССР стал не только колоссальной геополитической катастрофой. Разрушение налаженного уклада жизни повлияло на десятки и сотни миллионов людей. Не у дел оказались десятки тысяч учёных, в том числе и работники оборонной отрасли. И это были настоящие, высококвалифицированные специалисты, работавшие с полной отдачей своих сил и талантов, чтобы с Родиной никогда больше не стряслось катастрофы по образцу лета 1941 года.

По счастливой случайности полный цикл производства ядерного оружия оказался на территории Российской Федерации; куда хуже дела обстояли с полигонами по производству и испытанию химического и биологического оружия. В частности, на территории «незалежных» Казахстана и Узбекистана осталось несколько опытных площадок. Некоторые объекты удалось полностью эвакуировать в Россию, но в ряде случаев пришедшим к власти баям удалось отбить у Москвы опасные игрушки.

Впоследствии, проводя политику вытеснения русских и замены их на «национальные кадры», баи добились того, что некому стало работать в науке и оборонных предприятиях. Полигоны, где раньше проводились исследования (к слову, не только оборонные, но и научно-хозяйственные) захирели и стали разрушаться.

В конце 90-х, заинтересованный в тесном сотрудничестве с Западом президент Узбекистана Каримов дал добро британским и американским специалистам ликвидировать утечку ядохимикатов, а заодно и тщательно порыться на одном из заброшенных советских полигонов в каракалпакском Нукусе.

Англо-американцы пошли ещё дальше и нашли нескольких бывших сотрудников местного НИИ экспериментальной генетики растений. Лаборатория не только не была ликвидирована, но даже получила финансирование из США и Великобритании и вновь заработав по прежней тематике – создание новейших образцов химического и биологического оружия.

В результате, в 2000 году западной коалицией в Афганистане против посевов опиумного мака были успешно применены специальные штаммы грибков fusarium oxysporum и pleospora papveracae, выведенные в Нукусе, основанных на советских перспективных разработках. Последствия применения грибков были парадоксальными: с одной стороны, афганские героиновые наркодельцы потерпели сокрушительный ущерб, с другой стороны, американцы прекратили их использование, поскольку небезосновательно опасались, что обнищавшие без опиумных доходов дехкане всерьёз возьмутся за «либерейторов» и устроят им второй Вьетнам.

Был и ещё один нюанс: на основании законодательства США выведение и применение подобных грибков признавалось биологическим оружием и было запрещено. Поэтому лаборатория осталась работать на англо-американцев у «незалежного» бабая Каримова. Об этом стало известно корреспонденту BBC-Panorama Тому Манголду в беседе с научным сотрудником лаборатории в Нукусе профессором Абдусаттаром.

Также известно, что в начале «святых девяностых» из Шихан сбежал и попросил политического убежища в США Вил Мирзаянов – доктор химических наук, с 1965 по 1992 годы сотрудник НИИОХТ. С 1986 года Мирзаянов исполнял обязанности начальника отраслевого отдела противодействия иностранным техническим разведкам, имел высший допуск к совершенно секретным работам и документам по теме «Фолиант», в которую входила разработка целого спектра бинарных ОВ нервно-паралитического поражения «Новичок».

По сути, США заполучили и пригрели в Принстоне одного из ключевых советских специалистов в области химического оружия до его международного запрета. Поэтому кривляться и изображать из себя незамутнённых идиотов у англо-американцев не получится. Ведь то, как они тщательно собирали отслеживали и окучивали брошенных на произвол судьбы ельциноидами и другими незалжниками оборонных специалистов после развала Союза, является повторением послевоенной операции «Скрепка», в течение которой в разрушенной войной Европе специальные команды УСС (будущего ЦРУ) рыскали в поисках ведущих немецких и европейских ядерщиков, ракетчиков, прибористов и учёных других направлений.

Судя по публикациям Мирзаянова, им была не только опубликована книга «State Secret» о программе «Фолиант», но дедуля также с середины 90-х отрабатывает печеньки с вареньем, проводя «правозащитную» деятельность. В частности, дедуля неоднократно выступал в поддержку «независимости Кавказа и Сибири», а в 2010 году им был подписан меморандум российской либерасни «Путин должен уйти».

Позже, во уже в разгар террористической войны в Сирии дедушка принялся ванговать, что режим Асада вот-вот применит химическое оружие против своих противников. Не забыл дедушка мазнуть грязью и Россию: по его словам, прекурсоры и технологии для производства зарина в Сирию поставила именно Россия.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщает, что «Новичок» изготавливался под контролем американцев в той же узбекской лаборатории, где и штаммы грибков, использованных в Афганистане.

Таким образом, под прикрытием советских разработок Запад с Великобританией и тёткой Мэй в качестве городской сумасшедшей, проводят свои провокации против России.

Что касается от совершенно секретной британской химико-биологической лаборатории в Портон Дауне, то в настоящее время это заведение имеет статус центра по утилизации остатков химического оружия. Однако, в годы холодной войны и после её окончания лаборатория неоднократно обвинялась в разработке и испытании нервно-паралитических ОВ на людях. Смерть по крайней мере одного испытуемого признана официально.

Британская лаборатория становилась центром скандала в связи с оглаской деталей «эксперимента» по распылению бактериальных аэрозолей в заливе Лайма. Подобные «опыты» над населением ставились на протяжении 60-х и 70-х годов не только в Великобритании, но и в США.

Несмотря на текущий статус лаборатории в Портон Дауне «разработка и производство химического и биологического оружия прекращена», объект имеет неплохой годовой бюджет в полмиллиарда фунтов стерлингов и персонал в 3000 человек, что многовато для утилизации смертельной дряни.

Занятно, что именно специалисты из Портон Дауна носятся по Солсбери в защитных костюмах, распугивая обывателей, проводя «следствие и обеззараживание территории». Ими же и была подкинута Мэй версия об использовании «Новичка» в отравлении отца и дочери Скрипаль.

Забавно также, что именно эта лаборатория в своё время приняла участие в расследовании дела о отравлении Ющенко двумя типами ядов (включая диоксин), результаты которого легли в основу обвинения, будто Россия задумала убрать с политической сцены «перспективного, нацеленного на европейских вектор развития украинского политика». Вышло смешно. Австрийская клиника, куда обращался со своими чудовищными прыщами Ющенко, опровергла британские бредни, заявив о пищевой интоксикации пациента, попутно добавив, что для успешного противостояния диоксиду Ющенко должен был обладать иммунитетом хомяка.

По данным группы «Киберберкут» именно при Ющенко на территории Украины было создано не менее 15 секретных биолабораторий под управлением американских спецслужб. Часть атипичных эпидемий, вспыхивающих в стране с 2009 года, связаны с преднамеренной утечкой патогенных бактерий и вирусов из этих лабораторий.

Подчёркивается, что координируют деятельность лабораторий и занимаются финансированием секретных программ и распределением американских денег неправительственные организации. В частности, УНТЦ (Украинский научно-технологический центр) и IHATI (Международный институт ВИЧ, СПИД и туберкулеза).

Понятное дело, что никто на Западе не будет разбираться с нагромождением фактов. Главное – устроить скандал и побольнее уязвить Россию. Маразм крепчает и в ближайшее время вряд ли сойдёт на нет.