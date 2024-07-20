Новинка для самоубийц: на Украине создали креативную косилку для минных полей

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Украинское Минэкономики порадовало креативной инновацией, презентовав и опробовав на специальном полигоне разработанные незалежными умельцами косилки для минных полей.

По уверениям разработчиков, их приспособы годны не только для скашивания густой растительности, но и должны помочь саперам эффективнее работать над разминированием.

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Как отметили в ведомстве, косилки были разработаны в рамках заказа на создание дешевых в производстве роботизированных аппаратов, чтобы в случае подрыва такую машину можно было быстро заменить.

Косилки опробовали на полигоне в рамках хакатона «Безопасное поле», реализуемого ведомством совместно с Киевской школой экономики. Четыре команды представили разные проекты: от роботизированных тракторов до мультиплатформ, которые должны помочь саперам эффективнее работать на полях с густой травой и кустарниками.

«Проведение этого хакатона – это ответ на запрос украинских саперов, с которыми я общался во время поездки в Харьковскую область. И тем, кто работает на востоке, и тем, кто работает на юге страны, нужны дистанционно управляемые, недорогие косилки, чтобы быстрее и безопаснее разминировать наши территории. Ученый и тренированный сапер должен работать с миноискателем и щупом, а не срезать вручную траву и кусты до мозолей на пальцах. То, что может безопасно делать машина – должна делать машина, а не человек», – заявил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Во время испытаний на полигоне каждая команда имела четкое время на то, чтобы скосить отведенный участок. Жюри оценивали мощность машин, автономность работы, качество навигации и удаленного управления, способность преодолевать препятствия, высоту скашивания растительности и т.д.

Отмечается, что после сертификации и запуска серийного производства такими косилками «вооружат» Госспецслужбу транспорта, Нацполицию и Нацгвардию.

Сообщается, что цена на представленные разработчиками проекты – от $5,5 тыс. до $19,5 тыс. за единицу.