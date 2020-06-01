Новинки российского кино: Епифанцев в ватнике и актуальный «Мятеж»

01.06.2020, Москва, Петр Угрюмов

Просмотр новых военных фильмов и сериалов — дело бессмысленное и беспощадное. Но зритель с похвальной терпимостью выдает авансы создателям очередной военной истории. Он уже заранее готов понять и простить режиссера хотя бы за то, что тот обошелся без Алексея Петрова в главной роли.

Зритель, ожидавший хорошего военного кино, как правило, после просмотра испытывает раздражение, чувство гадливости. Или, в лучшем случае, насмешливое недоумение: кем набирались по объявлению, где и чему учились сценаристы, военные консультанты, причастные к созданию картины?!

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Понятно, что зритель даже не надеется увидеть такое новое военное кино, которое можно было бы поставить в один ряд с фильмами «Летят журавли» и «Проверка на дорогах», «Баллада о солдате» и «На войне как на войне», «Судьба человека» и «Иваново детство».

В какой-то послесоветский период серьезному режиссеру было неимоверно тяжело в военной тематике прорубить проход между хорошо закрепившимися здесь сектами поклонников Резуна и свидетелей «миллионов изнасилованных немок».

И всё-таки в начале нулевых, когда вышли «В августе 44-го» Михаила Пташука (2001), «Звезда» Николая Лебедева (2002), казалось, что какие-то качественные изменения наметились… Но никакого ренессанса в военном кино не случилось.

Были отдельные проблески. В 2009-м — фильм «Днепровский рубеж» Дениса Скворцова (он, кстати, учился в мастерской у М. Пташука). В 2012 году вышел «Белый тигр» Карена Шахназарова. В 2015 году Сергей Попов снял фильм «Дорога на Берлин».

Есть определенные закономерности в этом списке удачных фильмов.

«Звезда» и «Дорога на Берлин» — это повторные экранизации военных повестей Эммануила Казакевича «Звезда» и «Двое в степи». Впервые фильмы по этим произведениям снимались еще при жизни прозаика: «Звезда» (режиссер Александр Иванов) в 1949-м, «Двое в степи» (Анатолий Эфрос) в 1962-м. Но дело не только в военной прозе Казакевича и режиссерских попаданиях в материал. Залогом качества лебедевской «Звезды» и поповской «Дороги на Берлин», наверное, следует считать и тот факт, что продюсером обоих фильмов был Карен Шахназаров.

К 75-летию Победы мы в праве был ожидать серьезных кинематографических работ о войне. Но… Что-то подсказывало: хорошее военное кино взяло тайм-аут. В начале мая я первым делом изучил анонсы фильмов: где там у нас Сергей Пускепалис, Андрей Мерзликин, Евгений Дятлов играют комбатов и комбригов… Увы нам. На всех фронтах и во всех тылах Павел Трубинер уничтожает диверсантов и агентов Абвера.

Дятлов, правда, задействован в роли полковника в фильме «Подольские курсанты». Но фильм еще не вышел.

И настораживает, что сценаристы «Подольских курсантов» обошлись без книг писателя и историка Сергея Михеенкова, специализирующегося на этой теме. Во всяком случае, в анонсах фильма нет ни намека на это. Между тем Михеенков — автор десятка добротных романов о подольских курсантах и документальных книг о битве за Москву. Странно, что всё это не востребовано в кинематографе.

Итак, в этом году серьезные актеры «простаивают» (разве что замечательный Сергей Колтаков снялся в мини-сериале «Диверсант. Крым»). Шахназаров никаких новых фильмов не продюсирует. Качественное кино отдыхает от войны.

К 9 мая зрителю предложили, например, сериал «Крепкая броня». Упоровшиеся авторы фильма договорились вот до чего: накануне сражения под Прохоровкой особист приказывает танкистам расстрелять их проштрафившегося товарища (офицер, узнав, что его жену казнили румыны, убил выступавшего на фронте артиста-цыгана); командир танкового батальона делает это вместо подчиненных. Лучше б уже эти «титаны духа», сценарист Давид Ланян и режиссер Юрий Лейзеров, о миллионе изнасилованных немок киношку забадяжили. Хотя еще не вечер. У сериала будет продолжение — «Крепкая броня. Битва за Берлин»…

После всего такого мини-сериал «Алеша» (режиссер Юрий Попович) становится чуть ли не отдушиной для «ватного» зрителя.

Это фильм эконом-класса. Где-то за кадром остается операция «Багратион». В кадре — небольшой клочок леса, две-три хаты, ручей, мостик, железнодорожная насыпь. Никаких особых ожиданий не было изначально. Но, тем не менее, я досмотрел до конца, по двум причинам.

Во-первых, фильм снят по мотивам повести «Найдорф» (1975) белорусского писателя Ивана Пташникова. Это уже вызывает интерес, поскольку современные военные и исторические сценарии нередко выдумываются шоуменами, «военными экспертами» из средней школы на каникулах, всевозможными прохиндеями и бывшими развозчиками пиццы, подавшимися в костюмеры.

Во-вторых, мне была интересна эволюция актера Владимира Епифанцева (раз уж не судьба увидеть новые военные фильмы с участием Пускепалиса, Мерзликина, Дятлова). Ватный зритель ведь так устроен, что выдает авансы даже тем, кто «стратил».

Помним же, как Епифанцев уже после 2014 года снимался в каких-то гламурных комедиях с Зеленским… А потом на премьере этого похабства невнятно отвечал на вопрос, как он чувствует себя в одном проекте с человеком, благодарившим атошников за войну с «мразями» в Донбассе… Епифанцев тогда что-то лепил об актерской дружбе вне политики.

Но ватный зритель не злопамятен, прощает актеру это опрометчивое вступление в гламур. Охотно списывает лицедейские косяки на недостаток ума или недостаток информированности. Ватный зритель считает что каждого отдельного человека, за каждого Епифанцева нужно побороться. Спасти рядового актера от гламура и прочей суеты.

Короче, Епифанцев в роли партизана Ефрема Жаворонка не подкачал. Фильм, может, и мало кого впечатлит. Но Епифанцев поднялся над собой прежним. Гламурный дружбан Зеленского проделал путь к воину в ватнике. И по глазам видно, что этот путь ему по нраву.

Давнего неприятеля-полицая, кинувшегося на Жаворонка с пером, герой на это же перо и посадил. Епифанцев в ватнике вдохновенно косит врага из ручного пулемета. Немецкого офицера в финальной схватке он кончил саперной лопаткой. Ефрем выводит младшего товарища Алешу и нескольких жалких пленных к железнодорожной насыпи. И уезжает в закат на платформе советского поезда, направляющегося на фронт.

Епифанцев в ватнике.

В последних кадрах фильма звучит песня, написанная режиссером Юрием Поповичем. «Траншеи, и окопы, и могилы. / Земля изрыта вдоль и поперек. / Дай Господи, чтоб нам хватило силы / Подняться и опять идти вперед. // У нас задача выполнить приказ. / И значит, смерть, Алёша, не про нас. / И значит, смерть ребята не про нас…» Под эту песню Епифанцев в ватнике въезжает в черно-белую хронику. А мы продолжим наблюдение за эволюцией актера.

Еще более настороженно зритель относится к новым фильмам о гражданской войне.

И всё же только что вышедший сериал «Мятеж» (режиссер Сергей Пикалов) заслуживает внимания. Его не назовешь большим кинематографическим событием. Но в этом фильме есть интересные и неожиданные исторические параллели.

Не по ходульным лекалам развиваются в любовном треугольнике на фоне Первой мировой и гражданской войны отношения героев — Лизы Журавлевой (Любовь Аксенова), юнкера, впоследствии чекиста Сычева (Алексей Бардуков) и офицера Крушевского (Юрий Чурсин). Это плюс сценаристам.

Серии, где действие развивается во время штурма Осовца, заметно уступают хорошему короткометражному фильму Василия Чигинского «Атака мертвецов: Осовец».

Могут быть претензии по части исторических деталей в изображении ярославского восстания 1918 года. Например, в фильме предводитель восставших Перхуров жесток, скор на расправу с врагом, хладнокровно следует своим замыслам, не задумываясь о судьбе мирных жителей. А какие-то источники свидетельствуют о том, что реальный полковник Перхуров был против необоснованных арестов: «Приказываю твердо помнить, что мы боремся против насильников за правовой порядок, за принципы свободы и неприкосновенности личности».

Но сериал «Мятеж» — не тот фильм, где меня интересовали бы исторические точности/неточности, художественные достоинства/недостатки. Здесь интересны актуальные параллели. Создатели фильма проводят аналогии между ярославским восстанием в 1918 году и осадой Славянска в 2014 году. Обстрел Ярославля красными с противоположного берега Волги — кульминация фильма.

Вот разговор Лизы с чекистом Вороновым, допрашивающим ее.

Воронов: — По официальным данным разрушения, повлекшие за собой гибель мирного населения, были организованы вами и вашими подручными.

Лиза: — Мы просто помогали людям выжить в этом аду.

Воронов: — Который вы сами им же и устроили?

Лиза: — Каким образом? Мы бомбили сами себя?

Воронов: — У вас были пушки.

Лиза: — Вы считаете, двумя пушками можно разбомбить целый город?

Воронов: — А вы считаете, Красная армия бомбила город с мирными жителями?

В фильме есть интересный сквозной персонаж — фотограф. Во время ярославского восстания он стал хроникером происходящего. Собственно, это не фотограф, а сама история. Чекист предъявляет Лизе, попавшей в кадр, некоторые из снимков.

Героиня спрашивает: «Почему у вас нет фотографий, где ваши пушки палят по мирным жителям?» Воронов возмущенно отвечает: «Да потому что этого не было!» Лиза говорит: «Потому что вы не хотите знать правду. А правда заключается в том, что у каждого из нас там были семьи…»

В финале фильма мы видим прозревшего чекиста, понимающего, что его семья в Ярославле погибла в результате обстрелов со стороны красных. «Вы были правы, город бомбили не мятежники».

Сериал «Мятеж» может быть полезен той части украинского общества, которая захочет промыть глаза после того, как пропаганда промывала ей мозги с 2014 года. В той же мере авторы фильма адресуют свое послание и российской либеральной публике. В «Мятеже» нет абсолютной апологии руководителей восстания. Офицера Крушевского тоже ожидает прозрение, когда Перхуров с малым отрядом и кассой выходит из Ярославля, бросая жителей города…

Авторы фильма сочувствуют своим героям Журавлевой и Крушевскому. Но при этом выбирают позицию всё того же беспристрастного фотографа.