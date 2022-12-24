Новинки в кино: «Чебурашка» и «Чук и Гек»

24.12.2022  23:20 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Культура, Россия


На выходных сводили ребенка в кино на «Чука и Гека» с Владимиром Вдовиченковым. Недавно читали книжку Аркадия Гайдара, а потому шли с интересом. Ребенку (8 лет) фильм понравился, а вот взрослым – нет: слишком большие отступления сценария от книги, затянуто и слабая игра актёров. Короче, не тот масштаб по сравнению с оригиналом – лента на «троечку». Такое впечатление, что, прикрывшись раскрученным названием, просто освоили грант Фонда кино.


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Зато вторая новинка – «Чебурашка» с Сергеем Гармашем (на самом деле – там снялась куча «звезд») – имеет все шансы стать хитом. На предпоказе и дети, и взрослые были в восторге. Смешная, добрая лента (а местами и трогательная – даже дочка с женой пустили слезу). Красивые локации Сочи и Кисловодска. Единственный минус – компьютерная графика простовата, можно было прорисовать главного героя получше. Исправить это, думается, авторы смогут во второй части – успех первого фильма гарантирует продолжение, и вместо традиционных «Ёлок» под Новый год мы наверняка получим новые серии «Чебурашки».

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