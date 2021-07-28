Новинки ВМФ России превосходят американские? – спор экспертов

28.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Предприятия российской военной промышленности способны строить сегодня такие корабли, которые при малом водоизмещении значительно превосходят возможности единиц ВМС США.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, это касается ракетных и десантных кораблей, которые при должном оснащении представляют из себя серьезную угрозу.

«Что касается новых кораблей, которые сейчас строятся у нас – тот же универсальный десантный корабль, – раз уж принято решение, то оно принято. Но, будем надеяться, что, по крайней мере, для них сделают самолеты укороченного вертикального взлета и посадки, которые позволят эти корабли использовать в качестве легких авианосцев. Потому что для другого назначения эти корабли в российском флоте не нужны – это будет излишняя трата денег. Но в целом я могу сказать, что то, что я наблюдаю в Военно-морском флоте, как сейчас строится флот, – это для меня огромная радость. Конечно, темпы строительства близко не лежали к тому, что имелось в Советском Союзе, даже в Китае сегодня намного нас опережают, но сам факт того, что дело сдвинулось с мертвой точки, то, что у нас сейчас действительно наши боевые корабли, наверное, можно сказать без малейшего преувеличения, лучшие в мире, поскольку кораблик, водоизмещением 4,5 тысячи тонн по своим боевым возможностям превосходит американский лучший корабль в мире, эсминец типа «Арли Берк», по боевым возможностям, который имеет водоизмещение 8,5 тысяч тонн – это говорит о многом. Мало их пока строят, но будем надеяться, что, все-таки, кораблестроительная программа будет выполнена в полном объеме и даже, может быть, с избытком», – заявил Сивков.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, напротив, считает, что далеко не все новинки российского ВПК следует воспринимать как революционные.

«Беспилотники типа «Посейдона» это вообще ерунда. Я еще лейтенантом помню, у нас был такой «посейдон» — подводная лодка, которой задавали программу, она погружалась, ходила, а мы по ней отрабатывали гидроакустику. А это было 50 лет назад. Хорошо, что «Посейдон» существует. Но, чтобы его применить, нужно пройти океан, приблизиться к берегам враждебного государства, или войти в авиационно-ударное соединение с радиусом защиты 1,5 тыс. километров. «Посейдон» — носитель ядерного оружия. А это совсем другая картина его применения. За секунду его не применишь. За минуту тоже. Для того, чтобы преодолеть океан, надо от 7 до 15 суток. За это время Земля прекратит свое существование. И в автономное плавание его не отправишь – кем надо быть, чтобы отправить его в автономное плавание с ядерным оружием на борту без человека, не зная о нем и его состоянии? Это же не идеальное оружие. Идеального оружия ни у кого нет. Это не столько рискованная история, сколько пахнет совершенно другим», – привел пример Комоедов.

Тем не менее, он считает, что оружие у России «достаточно дальнобойное, достаточно эффективное — что торпедное, что ракетное, что крылатые ракеты, что баллистические».

«Надо, конечно, работать над увеличением дальности крылатых ракет. Причем, если все это дело работало в сверхзвуковом варианте, то было бы вообще изумительно», – резюмировал Комоедов.