28.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США
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Новинки ВМФ России превосходят американские? – спор экспертов

Предприятия российской военной промышленности способны строить сегодня такие корабли, которые при малом водоизмещении значительно...

Предприятия российской военной промышленности способны строить сегодня такие корабли, которые при малом водоизмещении значительно превосходят возможности единиц ВМС США.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, это касается ракетных и десантных кораблей, которые при должном оснащении представляют из себя серьезную угрозу.

«Что касается новых кораблей, которые сейчас строятся у нас – тот же универсальный десантный корабль, – раз уж принято решение, то оно принято. Но, будем надеяться, что, по крайней мере, для них сделают самолеты укороченного вертикального взлета и посадки, которые позволят эти корабли использовать в качестве легких авианосцев. Потому что для другого назначения эти корабли в российском флоте не нужны – это будет излишняя трата денег.

Но в целом я могу сказать, что то, что я наблюдаю в Военно-морском флоте, как сейчас строится флот, – это для меня огромная радость. Конечно, темпы строительства близко не лежали к тому, что имелось в Советском Союзе, даже в Китае сегодня намного нас опережают, но сам факт того, что дело сдвинулось с мертвой точки, то, что у нас сейчас действительно наши боевые корабли, наверное, можно сказать без малейшего преувеличения, лучшие в мире, поскольку кораблик, водоизмещением 4,5 тысячи тонн по своим боевым возможностям превосходит американский лучший корабль в мире, эсминец типа «Арли Берк», по боевым возможностям, который имеет водоизмещение 8,5 тысяч тонн – это говорит о многом.

Мало их пока строят, но будем надеяться, что, все-таки, кораблестроительная программа будет выполнена в полном объеме и даже, может быть, с избытком», – заявил Сивков.



Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, напротив, считает, что далеко не все новинки российского ВПК следует воспринимать как революционные.

«Беспилотники типа «Посейдона» это вообще ерунда.  Я еще лейтенантом помню, у нас был такой «посейдон» — подводная лодка, которой задавали программу, она погружалась, ходила, а мы по ней отрабатывали гидроакустику. А это было 50 лет назад.

Хорошо, что «Посейдон» существует. Но, чтобы его применить, нужно пройти океан, приблизиться к берегам враждебного государства, или войти в авиационно-ударное соединение с радиусом защиты 1,5 тыс. километров.

«Посейдон» — носитель ядерного оружия. А это совсем другая картина его применения. За секунду его не применишь. За минуту тоже. Для того, чтобы преодолеть океан, надо от 7 до 15 суток. За это время Земля прекратит свое существование. И в автономное плавание его не отправишь – кем надо быть, чтобы отправить его в автономное плавание с ядерным оружием на борту без человека, не зная о нем и его состоянии? Это же не идеальное оружие. Идеального оружия ни у кого нет. Это не столько рискованная история, сколько пахнет совершенно другим», – привел пример Комоедов.

Тем не менее, он считает, что оружие у России «достаточно дальнобойное, достаточно эффективное — что торпедное, что ракетное, что крылатые ракеты, что баллистические».

«Надо, конечно, работать над увеличением дальности крылатых ракет. Причем, если все это дело работало в сверхзвуковом варианте, то было бы вообще изумительно», – резюмировал Комоедов.



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