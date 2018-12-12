Новинский атаковал “церковь Порошенко” в Конституционном суде

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

47 депутатов Верховной Рады попросили Конституционный суд признать незаконным постановление Верховной Рады, которая поддержала обращение президента Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.

Представление опубликовано на сайте КС, ипередает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Документ подали уполномоченные депутаты Вадим Новинский и Александр Долженков.

Большинство подписавшихся под представлением – члены фракции Оппозиционного блока.

Они считают, что поддержка парламентом обращения к вселенскому патриарху об автокефалии “нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает права и свободы граждан, в частности конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания и является прямым вмешательством государства в церковные дела”.