Новинский – Карлсону: «Аресты и санкции стали излюбленным оружием диктатора Зеленского»

Максим Столяров.  
25.05.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Диктатор Зеленский под предлогом военного положения лишил граждан всех человеческих прав.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил экс-депутат Верховной рады, олигарх Вадим Новинский, против которого украинская власть ввела санкции за «пророссийскую» позицию и поддержку канонической УПЦ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Зеленский под предлогом военного положения лишил граждан всех человеческих прав. Об этом в...

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«Как вы знаете, меня подверг санкциям Зеленский. Против меня ведутся различные уголовные расследования по ложным и необоснованным обвинениям.

Сейчас санкции – любимое оружие нашего президента. Он любит бить ими по всем, кому может – любые оппоненты, критики, бизнесмены, религиозные лидеры. Я был подвергнут санкциям за мою поддержку церкви.

Судебная власть на Украине не функционирует и парализована, законов нет. Как сказал президент, Конституция поставлена на паузу. Так что это показатели того, что на Украине установлена диктатура», – сказал Новинский.

«Ограничены права и свободы граждан, нет свободы слова. Понятно, что во время войны человек не может в полной мере обладать свободой слова, но президент и его администрация полностью монополизировали право на предоставление информации.

Всё это явные признаки диктатуры. Людей подвергают насильственной мобилизации, мужчин забирают с улиц и увозят на передовую. В украинском обществе украинский народ живёт в атмосфере страха. Если ты высказывашь критику в адрес Зеленского, ты будешь арестован», – подытожил олигарх.

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