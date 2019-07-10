Новинский: Крым и Донбасс – це Украина

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Крым и Донбасс – это Украина, в очередной раз заявил бывший российский гражданин, а ныне депутат Верховной Рады и бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский, впервые избранный в украинский парламент от Севастополя во времена Виктора Януковича.

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«Когда начались события 2014 года, я, будучи депутатом Севастополя, сделал заявление, что Севастополь – это украинский город. Крым – это часть территории Украины. Мы открываем 9-10 раздел Конституции Украины «Административно-территориальное деление Украины», и там чётко сказано, из каких областей состоит Украина. Первое – это Автономная Республика Крым. И в конце – города Киев и Севастополь. И я целиком и полностью это поддерживаю.

Но наша власть под руководительством Петра Порошенко за последние пять лет сделала всё для того, чтобы потерять украинцев, которые проживают на территории полуострова», – сказал Новинский в интервью Дмитрию Гордону.

По мнению депутата, несмотря на ошибки киевского руководства, Донбасс всё ещё можно вернуть в состав Украины, однако с каждым днём сделать это будет всё сложнее, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можно было вообще не допускать вопросов Донбасса, если бы в тот момент были приняты правильные решения. Нужно было предоставить всё, чего хотели люди, выходившие на площади Донецка и Луганска. Они были подогреты Россией, но они требовали гуманитарной децентрализации, чтобы никто не влезал в вопросы истории, героев, названия улиц. Они хотели, чтобы губернатора избирали либо всеобщим голосованием, либо областные советы. И руководители силовиков тоже назначались по согласованию с облсоветами.

То есть, они не хотели подвергнуться мощнейшему давлению той власти, которая пришла в Киеве. И это было, может быть, оправданно. Пойдите на это, дайте возможность себя таким образом проявить. Они ж не требовали выхода из состава Украины, у них такого требования не было.

Если проявить политическую волю, то через год-два Донбасс вернётся. Только учтите, что каждый день украинцы, живущие на неподконтрольных территориях, живут без Украины. Они привыкают жить без Киева», – сказал олигарх.

Парламентарий подчеркнул, что первым шагом в установлении мира должны стать прямые переговоры украинского президента с Владимиром Путиным, однако идти на уступки недопустимо.

«Для начала нужно прекратить войну, установить мир и вернуть территории Донецкой и Луганской областей, на основании Минских соглашений. Конечно, если для этого понадобятся прямые переговоры с Путиным, то Зеленскому на них надо идти, в этом нет ничего страшного.

Если ему скажут: «Забирайте Донбасс, федерализация, амнистия боевиков и так далее, но про Крым забудьте», то Зеленский, как и любой другой президент, на это не пойдёт. Потому что это будет самоубийство. Но мы не знаем, будем такое условие, или не будет. Дорогу осилит идущий, надо попытаться испробовать все варианты. Думаю, что компромисс здесь возможен», – заверил Новинский.

Он также сообщил, что, хоть и является фигурантом российского санкционного списка, но опасений по поводу поездок в РФ не имеет.

«Российские санкции больше всего бьют по внутреннему состоянию, это неприятно. Но в финансовом отношении – у меня не было в России ни бизнеса, ни счетов. Там две или три квартиры, которые были у меня и моих детей, арестованы. Но ничего страшного, их ведь никто не изъял. Просто я не имею права их продавать, просто в реестре собственников они арестованы. Но пройдёт и это.

Все, кто внесён в санкционный список РФ, могут приезжать в Россию, пока такого запрета нет. Хотя многие из моих бывших коллег заявляют: «Как они могут говорить о каком-то мирном процессе, вести переговоры, если они не могут попасть на территорию РФ». Это не правда.

Попадаю на территорию России, я не боюсь провокации со стороны российских властей, спокойно перемещаюсь. Я часто приезжаю в Москву на православные праздники», – добавил Новинский.