Новинский считает погибших 2 мая участников Русской весны «любителями Украины по-одесски»

04.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

Сгоревшие 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов люди, якобы, любили Украину по-одесски, а их хотели заставить её полюбить как-то по-другому. Об этом в эфире одесского «7 канала» заявил нардеп от «Оппоблока», олигарх Вадим Новинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Официально 2 мая погибло 48 человек, только один Господь знает, сколько их было на самом деле. Я не берусь распространять какие-то слухи, но есть такое мнение, что реально людей было немножко больше, чем официальные цифры. Погибшие не имеют статуса жертв политических репрессий или какого-то другого статуса, а их родственники не имеют статуса родственников жертв политических репрессий.

Они погибли за свои убеждения, за то, что отстаивали свои ценности, которые были у них в сердце, они любили Украину по-одесски, но их пытались заставить любить Украину как-то по-другому», – заявил Новинский.

Напомним, что одним из требований одесского Антимайдана было проведение референдума о воссоединении с Россией, аналогичного прошедшему в Крыму.

Новинский, изначально избранный в Верховную Раду от Севастополя, в 2014 году отказался поддержать своих избирателей, выступив против Русской весны. Олигарх был одним из членов Партии регионов, что после переворота в Киеве ходили на заседания Верховной Рады, помогая легализовать путч.