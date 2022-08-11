Новочеркасские казаки провели акцию в честь Дня светофора

11.08.2022  13:18 (Мск), Москва
Андрей Орлов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Казаки Новочеркасского округа и местные волонтеры провели общественную акцию, посвященную Международному дню светофора.

Пешеходам раздавались памятки с основными правилами безопасности, а также с ними проводились профилактические беседы с напоминанием об ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Казаки Новочеркасского округа и местные волонтеры провели общественную акцию, посвященную Международному дню светофора. Пешеходам...

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Следует отметить, что деятельность подобного рода нехарактерна для казаков, исторически являвшихся прежде всего военным сословием. Тем большее недоумение вызывает раздача листовок ими в период спецоперации по защите населения Донбасса.

Ранее верховный атаман Николай Долуда поставил под сомнение целесообразность возрождения казачества в России из-за той пассивности, которое оно проявляет в отношении событий, происходящих на Украине. Дело в том, что защищать жителей ЛДНР отправилось лишь небольшое количество членов воинского сословия, особенно учитывая общее число казаков в РФ. В то же время они неоднократно заявляли о своих планах поддерживать русскоязычный регион с оружием в руках.

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