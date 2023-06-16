Новая атака ВСУ на Запорожском направлении захлебнулась
Украинские подразделения предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области.
Об этом сообщает тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.
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«С утра подразделения 128-й огшбр после проведенной ночью перегруппировки в Лобковом возобновили атаку на Пятихатки. В наступлении задействованы несколько танков и других единиц бронетехники. Сейчас бои идут на западной окраине Пятихаток, где ВСУ пытаются закрепиться. В резерве у Лобкового сконцентрировано ещё несколько танков ВСУ.
При этом что на Времьевском выступе, что на Ореховском участке ВСУ используют похожую тактику: сначала после мощной огневой подготовки в бой идет пехота, переброшенная на бронемашинах вплотную к населенным пунктам, а затем в столкновении задействуют более тяжелую технику.
В отличие от атак в первые дни наступления, такой способ позволяет противнику сохранить больше вооружения и техники. Пехота более маневренная, но при этом является расходным материалом, который командованию ВСУ не жалко бросать под огонь артиллерии и авиации», – отмечается в публикации.
«На 13 часов атака противника в направлении поселка Пятихатки практически захлебнулась. Противник понес потери в людях и технике (до 7 единиц). Успеха не имел. Тем не менее продолжается обстрел наших позиций. Ожидаются новые попытки атак», – в свою очередь информирует военный обозреватель Борис Рожин.
Военный тг-канал НгП раZVедка указывает, что в районе Пятихаток противник пытался наступать силами 128-й бригады ВСУ, но был остановлен, понес потери и отступил.
«При отступлении противник оставил своих 300 и 200 с небольшой группой прикрытия, в настоящий момент группа блокирована силами ВС РФ, происходит зачистка», – уточнили авторы.
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