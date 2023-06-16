Новая атака ВСУ на Запорожском направлении захлебнулась

Украинские подразделения предприняли попытку прорвать оборону ВС РФ в Запорожской области.

Об этом сообщает тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

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«С утра подразделения 128-й огшбр после проведенной ночью перегруппировки в Лобковом возобновили атаку на Пятихатки. В наступлении задействованы несколько танков и других единиц бронетехники. Сейчас бои идут на западной окраине Пятихаток, где ВСУ пытаются закрепиться. В резерве у Лобкового сконцентрировано ещё несколько танков ВСУ.

При этом что на Времьевском выступе, что на Ореховском участке ВСУ используют похожую тактику: сначала после мощной огневой подготовки в бой идет пехота, переброшенная на бронемашинах вплотную к населенным пунктам, а затем в столкновении задействуют более тяжелую технику.

В отличие от атак в первые дни наступления, такой способ позволяет противнику сохранить больше вооружения и техники. Пехота более маневренная, но при этом является расходным материалом, который командованию ВСУ не жалко бросать под огонь артиллерии и авиации», – отмечается в публикации.