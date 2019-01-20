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20.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Происшествия, Украина
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Новое ЧП на границе ЛНР и Украины

Задержанный военнослужащими ВСУ мужчина преклонного возраста скончался от сердечного приступа в ходе допроса на границе с ЛНР.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целенаправленно создаваемые украинскими пограничниками препятствия на пунктах пропуска приводят к новым жертвам среди мирного населения. Больше всего от таких действий страдают люди преклонного возраста.

Так, наблюдателями СММ ОБСЕ был зафиксирован очередной факт гибели мирного жителя на подконтрольной ВСУ территории», – заявил Марочко.

По его словам, 18 января на КПВВ «Станица Луганская» ВСУшники задержали мужчину 73-х лет якобы по подозрению в контрабанде.

«Пенсионер с двумя дочерями пытался пересечь КПВВ, но от сильных эмоциональных и физических потрясений, полученных в ходе допроса, у пожилого человека случился сердечный приступ, вследствие чего он скончался.

Действия украинских пограничников на пункте пропуска «Станица Луганская» являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права. Преступники должны быть привлечены к ответственности за свои действия», – добавил Андрей Марочко.

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