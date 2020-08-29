Новое достижение: СБУ взяла в плен собаку

29.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший одессит Вадим Савенко, в 2014 году уехавший воевать на Донбасс против бандеровцев, отправил со своим товарищем на выставку, которая проходила на подконтрольной Украине территории, овчарку Мориса, однако сотрудники СБУ, прознав об этом, взяли животное в заложники, конфисковав также все его награды.

Об этом Вадим Савенко сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Хозяин уточняет, что СБУ уже более недели не отдает собаку.

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«Сегодня ровно неделя, как в результате бездарной операции 4 отдела ДКР СБУ по моему задержанию, был взят в заложники и находится в плену МКЧК Мoris Erste Haubshtat (long).Обращаюсь к сотрудникам отдела, Морис не умеет разговаривать, он породистее вас всех, он про меня вам ничего не расскажет. Если у вас есть вопросы ко мне, то номер моего телефона вы знаете. Если вам нужны деньги, давайте разговаривать, я заплачу выкуп, предлагаю деньги, которые большинство из вас в руках не держало. И для чего вы отмародерили награды Мориса? Будете их на День незалежности надевать?» – написал Савенко.

Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, сотрудники СБУ ведут себя хуже фашистов.

«Ладно там дожились в Украине – судебные приставы берут собак у частных лиц и отправляют на аукционы на продажу для погашения долгов. Считаю это полным маразмом и идиотизмом.

Но тут гораздо круче все стало: у моего знакомого, которого я лично знаю, общаюсь с ним, Вадима Савенко, СБУшники взяли в заложники породистую собаку – овчарку, у которой были награды.

Не поверите, эти идиоты уже вообще и башню потеряли, головой это назвать нельзя! Они отмародерили награды собаки!

Хочу вам сказать, я в ужасе! Это не только фашисты, но и, наверное, еще хуже. Откуда только такие отморозки берутся в СБУ? Особенно руководители. Беспредельщики и все тут. До людей добрались, а теперь и до собак. Вот чему ЦРУ их научило.

Куда катится страна? Что будет дальше, если уже добрались до собак, чтобы потом шантажировать людей для получения информации. Теперь СБУ у нас в Украине открыло новый метод воздействия на граждан: возьми собаку в заложники.

Знаете, что я вам хочу сказать? Что это все не по-человечески. Мне стыдно за таких офицеров, начальников СБУ. Хочется спросить: откуда такие выродки берутся?» – возмутился Журавко.