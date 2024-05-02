Новое либеральное шоу – женская драка в грязи и Кац матерщинник

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В интернете выложена третья заключительная серия фильма навальнистки-экстремистки Марии Певчих «Предатели». Там она наконец перешла к критике президента РФ Владимира Путина. В первых двух сериях под раздачу попадали в основном видные деятели либеральной эмиграции, что вызывало заметное волнение в их болоте.

Но все это было не особо сейсмично, пока Певчих не замахнулась на покойного мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Третью серию своего «шедевра» она начала с подробного рассказа о том, как семейство Собчаков отхватило себе квартиру площадью более 200 квадратов в доме на Мойке и обставило ее с размахом пошлости, свойственной нуворишам.

Естественно, что на такой наезд не могла не отреагировать дочь покойного мэра и гражданка Израиля Ксения Собчак. Она мгновенно написала пост в своем тг-канале, назвав Певчих «подлой злобной девочкой».

«Как бороться с воровством с помощью воровства? Объясняет Мария Певчих! Прошла бы мимо (хочется, конечно, меньше напоминать людям, что ФБК – это шайка-лейка обманщиков, но пока нет такой возможности), вот только в фильме наша агентесса почти сходу начинает обвинять моего отца, подтасовывать факты, просто оскорблять. Больше того — делает это за счет фильма «Дело Собчака», правами на который владею я», – пишет Собчак.

На самом деле Певчих честно указывает, что использует фильм экс-ведущей «Дома 2», прямо внутри фильма. Все остальные видеоматериалы она перечислила в финальных титрах, чем успокоила наконец возущенное побулькивание старых либералов.

Но Собчак указывает на нарушение международной правовой нормы fair use, то есть искажение смыслов – и грозит, что как правообладатель заблокирует доступ к фильму Певчих.

«Да будет битва! Машка Певчих (иноагентка) прыгнула на святое! На папку и мамку Ксении Собчак! Говорит, что Анатолий Собчак был коррумпированный мерзкий безвкусный чинуша. И приватизировал имущество города и кучу дел наделал, а всё это досталось его доче. Ждем ответку», – злорадно предвкушает корреспондент RT Константин Придыбайло.

Нужно отметить, что «блондинка в шоколаде» начала наезжать на «шедевр» навальнистки еще до того, как в нем появился ее покойный отец. Собчак обвиняла Певчих а попытке зачистить оппозиционную поляну под американские гранты.

«Учитывая масштаб ФБК и их отношения напрямую с Байденом, с Конгрессом, их высокие связи, наверняка это даже не десятки миллионов долларов, а сотни миллионов. Организация богаче многих свих спонсоров. И главная задача ФБК – с одной стороны, задавить своих мелких идеологических конкурентов, а с другой – убрать с доски крупных политических игроков. Все эти люди, получается, те самые «предатели» из 90-х, которых надо смахнуть с доски. И таким сериалом это легко сделать», – заявляла Собчак.

Под «крупными политическими игроками» она подразумевала олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, беглого «отца приватизации» Анатолия Чубайса, Семью покойного президента РФ Бориса Ельцина Татьяну и Валентина Юмашевых, а также сомнительного, но активного переговорщика на украинском треке бизнесмена Романа Абрамовича.

Показательно, что критика Собчак вышла одновременно с разбором «Предателя» от иноагента из Израиля Максима Каца. В несвойственной себе грубоватой манере Кац обвинил ФБК в полной профнепригодности и спекуляции на имени основателя, покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального. Певчих он уличил в «инфантильных манипуляциях», назвал ее фильм «полной туфтой». При этом Кац активно матерился.

Наблюдатели полагают, что услуги и Собчак, и Каца оплатил Ходорковский. После выхода первой серии «Предателей» он не сдержался и сам принялся изливать желчь и обиду в интернете, но к третей части одумался и сейчас излучает мудрую снисходительность. За него надрываются другие.