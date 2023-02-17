Новое наступление под Харьковом и альтернативная реальность от Терехова

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На днях на фоне возобновившихся ракетных ударов по Харькову и активизации ВС РФ на Харьковском и Купянском направлениях прозвучало знаковое заявление представителя российской администрации Харьковской области.

«Населенные пункты, которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться», – сказал глава ВГА региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

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Эти слова были приняты русским Харьковом с надеждой и воодушевлением.

Виталий Ганчев постоянно контактирует с беженцами из захваченных ВСУ Балаклеи, Купянска, Изюма, из первых уст знает о зверствах режима Зеленского и, наверняка, не стал бы внушать настрадавшимся людям ложную надежду.

Опасность ситуации для ВСУ на Купянском направлении наконец официально признали украинские власти. Как сообщил глава украинской администрации области Олег Синегубов, из населенного пункта Двуречная, находящегося вблизи линии фронта, идет активная эвакуация населения. При этом безопасных путей снабжения Двуречной уже не осталось, и даже «эвакуационная дорога обстреливается постоянно».

Кроме того, проводится эвакуация населения Купянска. По состоянию на 16 февраля на Купянском направлении эвакуированы свыше 1000 гражданских.

Опустевшие (и просто удобные для целей ВСУ) дома занимают украинские «воены» – в рамках формирования линии обороны. Она в спешном порядке возводится вдоль линии Купянск – Двуречная – Великий Бурлук – Приколотное Белый Колодезь.

Тем временем наступление ВС РФ на этом направлении продолжается. По состоянию на 17 февраля, полностью освобожден от ВСУ населенный пункт Гряниковка, продолжается зачистка Максютовки и Синьковки. Имеются непроверенные сведения о том, что русские атаковали село Осиново, а это уже западный берег реки Оскол, с противоположной стороны от станции Купянск-Узловая.

В свою очередь, с украинской стороны в Купянск прибывают свежие силы и техника, в том числе танки.

Но не беспрепятственно. Поздним вечером 16 февраля харьковчане насчитали не менее 6 «прилетов» в городской черте и ближних пригородах. Украинский Генштаб подтвердил атаку 5 ракетами по Харькову.

«ВС РФ 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами», – сообщает Минобороны РФ.

Судя по невнятному бормотанию мэра Харькова Терехова и главы ОВГА Синегубова о повреждениях железнодорожных путей, цехов предприятия и критической инфраструктуры, военные объекты в Харькове получили свою долю.

Зато местные фашисты одержали две громкие «перемоги» на идеологическом фронте. Во-первых, областной совет утвердил маразматический проект о переименовании села Ватутино в Залужное.

Во-вторых, коммунальщики с подачи мэра сорвали лепнину с изображением Ордена Победы со стены здания в районе метро «Тракторный завод».

«Невозможно идти на войну с Россией по Московскому проспекту», – ранее заявил Терехов.

По той же логике, просто глаза выедает Орден Победы на территории, подконтрольной режиму, который формирует штурмовую бригаду «Эдельвейс».

В последнее время сорока-воровка Терехов примеряет перья «ястреба». Очевидно, что хозяева предъявили ему список условий для выживания. Терехову больше не нужен срочный мир для Харькова, он выступает за войну до победного конца. Разумеется, вслед за начальством.

«Компромисс с Путиным невозможен», – заявил Зеленский в интервью ВВС.

Вторит ему Терехов в интервью РБК:

«Здесь не могут быть полумеры, нельзя допустить замороженного конфликта. Тогда ни один инвестор не придет в Харьков, ни в другие украинские города. Поэтому мы должны победить и приложить сверхусилия, чтобы у нас было целостное государство, чтобы наш враг был уничтожен, и чтобы в целом была безопасность страны. Как ее обеспечить? Я считаю, что, прежде всего, Украина должна вступить в НАТО, или, возможно, будут альянсы, которые дадут гарантии безопасности Украины, в том числе города Харькова».

Еще раньше мэр огласил с потолка взятые цифры, что якобы 95% харьковчан поддерживают киевский режим.

«Сейчас никто с россиянами не общается, не созванивается, харьковчане разорвали какие-либо отношения с россиянами», – приводит Терехов «доказательство» антироссийских настроений в городе.

Что тут скажешь… Да, СБУ и прочие силовики непрерывно выискивают «российских агентов» как на улицах и блокпостах, так и в соцсетях. Из последних «подвигов» – задержали мужчину, который слушал в автомобиле Высоцкого. Да, телефоны горожан нередко прослушивают. А человека, который сгоряча в комментариях выразил недовольство уничтожением Ордена Победы на ХТЗ, уже ищут.

И, тем не менее, связи с Россией остаются прочными, люди ищут и находят способы общаться с друзьями и родственниками. А вот Терехов либо врет сознательно, либо сам разорвал отношения с реальностью. Кроме, разумеется, стержневых для него, специфически-денежных.

При этом – какое совпадение – русский Харьков тоже не устраивает «замороженный конфликт». Во всяком случае, до тех пор, пока Слобожанщина не будет полностью освобождена от укрофашистов.