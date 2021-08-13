Новое наводнение в Крыму. Власти призывают готовится к эвакуации

13.08.2021, Керчь, Максим Карпенко

Спустя почти два месяца после сильнейшего наводнения на Керчь снова обрушилась непогода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дождь лил всю ночь и продолжается с утра, из-за чего подтопленным снова оказался центр города, местный стадион и овощной рынок. Очевидцы публикуют в соцсетях видео плывущих по новой «реке» арбузов.

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При этом, местные жители отмечают, что принятые после предыдущего потопа меры дали результат – русло реки Мелек-Чесме, которое расчистили, увеличило пропускную способность и пока справляется с потоками воды, не выходя из берегов.

В администрации города призвали владельцев автомобилей убрать их из центра, предпринимателям посоветовали поднять товар минимум на метр от земли, а населению – готовиться к возможной эвакуации.

«Населению Керчи, проживающему в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации», – говорится в сообщении.

Пока что о последствиях ночного дождя не сообщается, данных о жертвах или пострадавших тоже не публикуют.