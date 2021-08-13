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13.08.2021, Керчь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Местная власть, Происшествия
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Новое наводнение в Крыму. Власти призывают готовится к эвакуации

Спустя почти два месяца после сильнейшего наводнения на Керчь снова обрушилась непогода, передает корреспондент...

Спустя почти два месяца после сильнейшего наводнения на Керчь снова обрушилась непогода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дождь лил всю ночь и продолжается с утра, из-за чего подтопленным снова оказался центр города, местный стадион и овощной рынок. Очевидцы публикуют в соцсетях видео плывущих по новой «реке» арбузов.

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При этом, местные жители отмечают, что принятые после предыдущего потопа меры дали результат – русло реки Мелек-Чесме, которое расчистили, увеличило пропускную способность и пока справляется с потоками воды, не выходя из берегов.

В администрации города призвали владельцев автомобилей убрать их из центра, предпринимателям посоветовали поднять товар минимум на метр от земли, а населению – готовиться к возможной эвакуации.



«Населению Керчи, проживающему в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям территорий, принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации», – говорится в сообщении.

Пока что о последствиях ночного дождя не сообщается, данных о жертвах или пострадавших тоже не публикуют.

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