Новое обострение на Донбассе проявит истинную личину Лукашенко

22.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Ожидаемая активизация боевых действий на Донбассе проявит истинные намерения белорусского президента Александра Лукашенко, который после угасания Беломайдана вновь заговорил о многовекторности. Теперь у Минска появляется соблазн позаигрывать с Киевом в надежде выторговать уступки у Москвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко, как обычно, не скажет ни «да», ни «нет». А если даже скажет «да», то обманет и будет вилять до конца. Это неисправимо», – прогнозирует Стрелков дальнейшее уклонение «Батьки» от воссоединения с Россией.

«Ставлю девять к одному, что в случае, если на Донбассе весной или летом начнется активная фаза боевых действий, то Белоруссия, в лучшем случае, останется полностью нейтральной, а, скорее всего, как обычно, будет скрыто поддерживать «уважаемых украинских партнеров».

Уверен практически, что Лукашенко увидит в этом очередной шанс для воссоздания своей излюбленной многовекторности, которая в итоге его не спасет, но нанесет колоссальнейший ущерб русскому делу», – рассуждает бывший командир ополчения.

Он обратил внимание, что Беломайдан позволил Лукашенко провести чистки во власти. При этом свой пост сохранил глава МИД Владимир Макей, считающийся главным агентом Запада в белорусской власти.

«Лукашенко усилил управляемость государством во время этого кризиса. Всех ненадежных он вычистил. Но при этом Макея, который ярый западник, он оставил демонстративно», – заявил Стрелков.