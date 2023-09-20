Новое оружие Путина может быть гравитационным

Елена Острякова .  
20.09.2023 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 112
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Наука, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российское оружие, основанное на новых физических принципах, о котором говорил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, может быть гравитационным.

Такое предположение сделал в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» экс-глава «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское оружие, основанное на новых физических принципах, о котором говорил президент РФ Владимир Путин...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я так понимаю, что это не один вид оружия, а несколько. Если кто-то думает о лазерной технике, она не новая. Я могу предположить, что это гравитационное оружие. Это новый тип оружия. Речь не идет о подземном взрыве термоядерного заряда, который приводит к землетрясению. Во-первых, эти виды оружия не новые. Они были еще в 90-е годы в российской армии. Их испытывали американцы. Это что-то другое.

Вероятно, он имел ввиду это. Что еще? Спекуляциями я заниматься не люблю. Думаю, в течение года будет более или менее ясно, по мере того, как оно будет готово к применению», – сказал Кедми.

На ВЭФ Путин заявил, что «оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе». Тогда российские эксперты предположили, что это может быть лазерное, инфразвуковое, радиочастотное, электромагнитное оружие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть