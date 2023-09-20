Новое оружие Путина может быть гравитационным

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Российское оружие, основанное на новых физических принципах, о котором говорил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, может быть гравитационным.

Такое предположение сделал в интервью израильскому ютуб-каналу «Вальдман-LINE» экс-глава «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, что это не один вид оружия, а несколько. Если кто-то думает о лазерной технике, она не новая. Я могу предположить, что это гравитационное оружие. Это новый тип оружия. Речь не идет о подземном взрыве термоядерного заряда, который приводит к землетрясению. Во-первых, эти виды оружия не новые. Они были еще в 90-е годы в российской армии. Их испытывали американцы. Это что-то другое. Вероятно, он имел ввиду это. Что еще? Спекуляциями я заниматься не люблю. Думаю, в течение года будет более или менее ясно, по мере того, как оно будет готово к применению», – сказал Кедми.

На ВЭФ Путин заявил, что «оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе». Тогда российские эксперты предположили, что это может быть лазерное, инфразвуковое, радиочастотное, электромагнитное оружие.