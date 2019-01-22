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22.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, США
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Новое оружие США угрожает России: Аляску превращают в плацдарм

США располагают новым оружием, которое угрожает России.   Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил сегодня депутат от КПРФ Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У американцев существует военно-космический аппарат, который два года летает по изменяющейся траектории. У него грузоподъемность большая. Мы точно не знаем, что он делает. Но он в состоянии выходить в космическое пространство, заходить в плотные слои атмосферы, брать большой груз на борт, фотографировать. Он имеет антирадарное покрытие. Это «Стелз» в очень улучшенном варианте», – сказал Коломейцев.

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Он полагает, что Россия сможет адекватно защищаться только в том случае, если возьмет под полный контроль госкорпорации.

«Американцы уже не только в Европе, но и на Аляске установили ПРО, которые по мнению экспертов на самом деле являются наступательными. В такой ситуации назрела необходимость пересмотреть деятельность госкорпораций, связанных с ОПК. Если мы заботимся об обороной стратегии страны, одной риторики на телевидении мало. Корпорации не контролируются государством», – сказал Коломейцев.

 

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