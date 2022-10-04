Новое отступление и угроза «котла»: Украина готовится захватить север Херсонской области

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Новости Украины

Пока в Госдуме депутаты демонстрировали праздничную атмосферу по случаю увеличения на бумаге территории России на четыре бывшие украинские области, армия Украины при поддержке НАТО продолжала стремительное наступление с севера на юг в сторону Херсона вдоль Днепра, преодолев за сутки более 10 км (можно сравнить с темпами наступления российской группировки под Донецком с начала СВО).

Остаётся только догадываться, каким репрессиям подвергают украинские каратели жителей захваченных сёл Херсонщины, которых ещё недавно убеждали, что «Россия здесь навсегда».

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К исходу понедельника стало известно об отступлении российской армии из поселка Дудчаны. Его оборона не продержалась и двух суток. Необходимое подкрепление не пришло. «По сообщениям ряда источников, н.п. Дудчаны (Херсонская область, РФ) оставлен российской армией», – констатировал военкор Юрий Котенок.

«ВСУ остановлены у Дудчанского водохранилища: северную половину по ту сторону водораздела контролируют украинские формирования. ВС РФ при отходе подорвали мост через населенный пункт, чтобы не дать ВСУ продолжить наступление вдоль Днепра», – подтверждает обозреватель Борис Рожин.

Впрочем, обойти водную преграду для ВСУ не составит труда, считает автор специализирующегося на освещении боевых действий канала Grey Zone.

Военкор Аким Апачев напоминает, что «города Берислав и Новая Каховка остаются стратегической задачей ВСУ на этом направлении».

Таким образом, Украина уже ежедневно рапортует в СМИ о занятии населенных пунктов, которые с недавнего времени числятся в составе РФ. Это вызывает дальнейший подъем патриотизма в Киеве, а у российского общества – дальнейшую деморализацию на фоне парадной картинки из столицы.

Более того, по мнению наблюдателей, теперь существует риск, что ВСУ не станут продолжать наступление на юг вдоль Днепра, а предпримут попытку взять в окружение российские силы, оставшиеся на севере Херсонской области.

Накануне глава Главного управления разведки Украины в интервью киевским СМИ заявлял, что ВСУ планируют захват Крыма к весне 2023 года. При продолжении нынешнего хода СВО это уже не выглядит фантастическим сценарием.