Новое поколение западных политиков устроит фатальный беспредел на планете – профессор МГИМО

22.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Канцлер Германии Ангела Меркель, хоть уже и вся «трясется», но остается ответственным политиком, а президент Франции Эмманюэль Макрон или премьер Британии Джонсон «могут выкинуть все что угодно».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский историк и политолог, профессор МГИМО Олег Барабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти трясущиеся старики, падающие Хилари Клинтон, Меркель… тоже с трясучкой, не пойми с чем. Понятно, что смотреть на это ужасно, но я считаю, что следующее западное поколение, которое придет после них, будет еще хуже. Потому что у этих есть хоть какой-то опыт юности – Холодной войны. Тот же Байден с Громыко разговаривал. Он в глубине души до деменции, маразма, понимал, хотя бы, расклады сил.

А Камала Харрис (вице-президент США – ред.), Александра Окасо-Кортес (член Палаты представителей США – ред.) – все эти леваки, они не понимают. Там, сомалийка какая-то есть, которая пролезла в конгрессмены США и сейчас тоже метит в вице-президенты через срок – они не понимают ничего, они будут беспредельничать по-полному», – заявил эксперт.

«И более молодое поколение в той же Европе – Борис Джонсон, Макрон – от них же не понятно, чего ждать! Меркель хоть трясется, но она ответственный политик, как ни крути, а Макрон и Джонсон могут выкинуть все что угодно. Поэтому молодежь будет еще хуже у них», – добавил Барабанов.