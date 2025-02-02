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Пополнение ВСУ в последнее время крайне плохо обучено – новобранцы не умеют разбирать автомат и пользоваться рацией. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У мобилизованных – огромный страх. Это понятно. Я пытался разговорить, хотел услышать людей, как они мыслят, как они поведут себя. Но я не смог своей харизмой военной их заинтересовать. Я их там с подствольника учу стрелять. Представьте, пацану через полтора часа на выход, а он с подствольника не умеет, и мы выходим в поле, чтобы они хоть раз стрельнули. Да что там, они в рацию не умеют разговаривать, представляете! Они не автомат не умеют разбирать, вы понимаете?» – сказал Черный.

Он подчеркнул, что в учебных центрах мобилизованные занимаются в основном строительными работами