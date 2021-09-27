Новое правительство Германии не изменит политику в отношении Украины

Новое правительство Германии будет продолжать прежнюю политику в отношении России и Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, это будет так называемый подвешенный парламент, когда ни у одной из партий, которая заняла первое-второе место, не будет прямо такого преимущественного большинства, как это было с выборами в Украине 2008 года, когда якобы «оранжевым» удалось создать коалицию, но она была шаткой, буквально с перевесом в один два голоса.

Помните, как голосовали за Тимошенко – просто поднятием рук, и была паника, когда покойный Плющ воздержался от назначения Тимошенко, она бегала по парламенту и думала, где же взять еще один голос дополнительно. Так вот, тут же может быть такая же ситуация.

Тем более, не забывайте, что тот же Олаф Шольц, председатель Социал-демократической партии Германии, он сейчас при власти, он входит в правительство Ангелы Меркель как вицеканцлер и как министр финансов.

Возможно, сейчас повторение такой же политики. Например, канцлером будет лидер СДПГ Олаф Шольц, а, например, вице-канцлером будет лидер ХДС/ХСС Армин Лашет, и они оба будут педалировать и ввод в эксплуатацию «Северного потока», торговое сближение с Россией, и так же будут евроскептиками в отношении Украины.

Если же, например, будет такая конфигурация, что объединятся социал-демократы и «зеленые», то, конечно, «зеленые» могут педалировать отложение срока эксплуатации «Северного потока». Но мне кажется, что хоть и у них и будет «золотая акция» в этой возможной коалиции «зеленых» и социал-демократов, но они ж не будут определяющей силой в этом союзе.

Поэтому, мне кажется, что все равно тот диалог, который сейчас имеет Киев и Берлин – он плюс-минус сохранится. Если бы, например, левые сформировали бы большинство, тогда мы говорили бы о другом, или «зеленые», например, в союзе со свободными демократами.

А так, в принципе будут те же игроки на поле, то есть, это христианские демократы и социал-демократы, разбавленные «зеленкой» просто. Вот и все. Скорее всего, политика германии не поменяется», – заключил политолог.