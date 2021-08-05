Новое правительство Молдовы: команда прозападных марионеток

05.08.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Наталья Гаврилица, выдвинутая президентом Молдовы Майей Санду в качестве кандидата на пост нового премьер-министра Молдовы, представила свою правительственную команду. Сюрпризов не оказалось. Из 16 членов правительства 9 являются продуктом кузницы кадров некоммерческого сектора, включая саму будущую главу правительства.

Птенцы «некоммерческого» инкубатора

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Сама Наталья Гаврилица работала генеральным директором в Глобальном инновационном фонде (Global Innovation Fund). Это некоммерческий фонд со штаб-квартирой в Лондоне и офисом в Вашингтоне, округ Колумбия. НКО, согласно заявленным целям, занимается инвестициями в разработку инноваций, направленных на улучшение жизни беднейших слоев населения мира.

Наталья Гаврилица.

Вице-премьер по реинтеграции (принуждения Приднестровья на выхождение в состав Молдовы на условиях Кишинёва) Владислав Кульминский работал политическим экспертом в посольствах США и Великобритании в Молдове, занимал должность советника по урегулированию конфликтов в рамках антикризисного бюро программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Работая политическим советником премьер-министра Юрия Лянкэ, получал большие деньги от сети Джорджа Сороса. Учредитель двух НПО – «Институт стратегических инициатив» (IPIS) и Института европейской политики и реформ (IPRE), созданного совместно с руководителем немецкого Фонда Аденауэра Хансом-Мартином Зигом. По одной из версий, Кульминский является координатором спецоперации по похищению Чауса: имеются видеозаписи встречи Кульминского с одним из похитителей украинского судьи.

Должность другого вице-премьера, отвечающего за региональное развитие, получил карманный олигарх партии «Действие и солидарность» Андрей Спыну. Ему предъявляют обвинения в целом ряде серьёзных правонарушений: непрозрачный и сомнительный бизнес в офшорах, несовместимость должностей, утаивание организаций. Ранее Спыну возглавлял молодёжную организацию Либерально-демократической партии Молдовы (партии бывшего премьер-министра Влада Филата, осуждённого на 9 лет лишения свободы за коррупцию и участие в краже века). Спыну был соучредителем целого ряда НКО, таких как MEDIAPOINT, Dreamups Innovation Campus, JSL и AIESEC.

НКО Expert-Grup (основные спонсоры – Фонд Сороса, Национальный фонд за демократию) обзавелась сразу двумя министерскими портфелями в экономическом блоке. Министром финансов стал директор программы «Государственный сектор: экономика, финансы, менеджмент» в этом НКО Дмитрий Будянский, министром экономики – директор программ экономической политики в Expert Grup Сергей Гайбу.

Пост министра юстиции в правительстве Гаврилицы получил ещё один заметный человек в команде Санду – Сергей Литвиненко. В прежние годы он работал юридическим консультантом во Всемирном банке, ЮНИСЕФ и USAID. Наконец, в министерство здравоохранения возвращается Алла Немеренко, обвиняемая в наличии фальшивого диплома и утаивании имущества, в частности, туристического пансионата в Румынии и нескольких компаний в офшорных зонах.

Новым министром внутренних дел Молдовы станет Анна Ревенко, ранее занимавшая должность директора Центра по борьбе с трафиком людей при МВД. Согласно документу Национальной комиссии по неподкупности, Анна Ревенко не указала в декларации за 2013 год наличие одной квартиры из четырех, которыми она владеет вместе с мужем – площадью в 144.9 кв.м. Будучи сотрудником МВД, Ревенко заявила, что не обладает финансовыми активами. Однако по запросу инспекторов коммерческие банки сообщили, что у семьи Ревенко в наличии двенадцать банковских счетов.

Курс на Запад, шовинизм и русофобия

С одной стороны, в правительстве Гаврилицы не будет таких одиозных деятелей, как Виорел Чиботару, ярый сторонник вступления Молдовы в НАТО, заявлявший, что Россия ведёт геополитическую войну против Молдовы. Но и те, кто вошёл в правительство, в прошлом прославились открытыми проявлениями русофобии и шовинизма.

Так, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, занимавший этот пост в правительстве Майи Санду в 2019 году, заявлял в интервью радио «Свободная Европа»:

«Республика Молдова последовательна в своем внешнеполитическом курсе. Это означает дальнейшую приверженность Соглашению об ассоциации и индивидуальному плану действий с НАТО, развитие стратегического партнерства с Румынией, признание территориальной целостности Украины и настойчивость в вопросах вывода российских войск с территории Молдовы».

Министр здравоохранения, вышеупомянутая дама с фальшивым дипломом Алла Немеренко разразилась гневным постом в Facebook относительно неблагодарных представителей национальных меньшинств Молдовы, не желающих учить румынский язык:

«Я поражена тем, какое отсутствие уважения к румынскому языку, языку коренных жителей, проявляют некоторые из тех, кого моя страна тепло приняла и согрела на груди словно своих детей — армян, азербайджанцев, русских, белорусов».

Подобного хамства по отношению к гражданам собственной страны, представляющим национальные меньшинства, не проявлял ни один иной деятель за всю историю независимой Молдовы.

Новый министр юстиции Сергей Литвиненко был одним из самых активных противников подписания предыдущим правительством кредитного соглашения с Россией и способствовал блокированию этого кредита Конституционным судом.

Мягкий аншлюс: «придите и володейте нами»

В программе нового правительства ключевым приоритетом названа евроинтеграция. Команда Санду ради получения заветной перспективы членства в ЕС готова на всё – в том числе на то, чтобы поставить внутренний потребительский рынок и систему юстиции под полный контроль еврочиновников. Гармонизация законодательства Молдовы с правовой системой ЕС, среди прочего, означает признание гей-браков и усыновления детей гомосексуальными «семьями».

Особое внимание в программе правительства Гаврилицы уделяется стратегическому партнёрству с Румынией «на основе общности истории, культуры и языка». Впервые в правительственной программе Молдовы значатся совместные заседания правительств Молдовы и Румынии. Это есть не что иное как мягкое поглощение Молдовы соседним государством. Становится понятно, что настойчивое стремление сменить в конституции название государственного языка с молдавского на румынский – вопрос не просто лингвистического характера.

Достаточно внимания уделяется Украине, и в первую очередь продолжение программы «ассоциированного трио» в составе Грузии, Украины и Молдовы. Напомним, что «Батумская декларация», принятая в рамках этого проекта, содержит откровенные выпады против России. Также Украина обозначается в качестве главного партнёра по «мирному приднестровскому урегулированию». Среди прочих мер – укрепление «международно-признанной» молдо-украинской границы, что на практике означает возможность блокирования любых торговых операций Приднестровья.

Ещё одним стратегическим партнёром названы США. Правительство Гаврилицы связывает с Вашингтоном надежды на консолидацию демократических институтов, содействие в борьбе с коррупцией, энергобезопасность, экономическое и финансовое развитие, и прочие красивые названия бус для туземцев, в обмен на которые руководство Молдовы уже отдало американскому посольству территорию бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва.

Язык ультиматумов в диалоге с Москвой и Тирасполем

Россия – единственная страна, всё ещё названная партнёром, в отношении которого в программе обозначены негативные коннотации, такие как невмешательство во внутренние дела (ни одной другой стране такие претензии не предъявляются), снятие тарифных и нетарифных барьеров. Правительство Санду заинтересовано в российском партнёрстве в сфере приднестровского урегулирования «на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в международно-признанных границах». Также в программе звучит требование о «полном и безоговорочном выводе российских войск и вооружений с территории Молдовы, в соответствии с международными соглашениями (имеются в виду Стамбульские соглашения 1999 года, которые, по мнению Москвы, утратили свою силу вследствие отказа стран НАТО ратифицировать Соглашение об адаптации ДОВСЕ, являющегося частью договорённостей по итогам Стамбульского саммита).

В кейс приднестровского урегулирования правительство Санду-Гаврилицы добавляет тему соблюдения прав человека. Это значит, что от Тирасполя будут настойчиво требовать внедрения европейских правовых стандартов, включая допуск западных фондов и НКО на территорию Приднестровья. Как показывает практика, это является крайне эффективным механизмом для подтачивания государства изнутри.

Состав нового правительства Молдовы и его программа не вызывают удивлений. Целью деятельности этого правительства является мягкое, но настойчивое встраивание Молдовы в антироссийский блок государств, расположенных между Балтикой и Чёрным морем, а по возможности – приближение слияния с Румынией де-факто. Вопрос лишь в том, насколько быстро руководство Молдовы, его сторонники и внешние партнёры столкнутся с неприятной реальностью и убедятся в нереализуемости благих пожеланий, заложенных в правительственную программу, и испытают шок от новых скандалов, связанных с персоналиями команды Санду. Можно не сомневаться, что крайним в случае любых провалов сделают Наталью Гаврилицу и её правительство. И в этом ей никто не позавидует.