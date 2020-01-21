Новое правительство России: Наполовину украинское

21.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Вечером во вторник был утвержден новый состав правительства России, который обновился примерно на 60%. «Очень много назначенцев с украинскими фамилиями», – сразу же прокомментировал состав Кабмина Михаила Мишустина главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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«Вице премьеры Григоренко, Абрамченко, Чернышенко, Оверчук, министр юстиции Чуйченко. То есть правительство наполовину почти украинское. Что это значит? Нам нравится украинский опыт? Вряд ли. Россия собралась объединяться с Украиной? Ну, точно не сейчас. Просто в России никто не смотрит на национальность при назначении на должность, потому что Россия – это цивилизованная современная страна. Уверен, что Путину и в голову не пришло подсчитывать, сколько каких национальностей в правительстве. К тому же, украинцы всеми считаются еще и русскими. И сами украинцы считают себя и русскими тоже. Вот это имеет значение», – поясняет российский политолог Сергей Марков.

По его словам, куда важнее, что Владимир Путин сохранил представителей президентской квоты – Сергей Лавров по-прежнему возглавляет МИД, Сергей Шойгу – министерство обороны, Владимир Колокольцев – МВД, а Евгений Зиничев – МЧС.

«Лавров и Шойгу остались. Значит, внешняя и оборонная политика будет продолжена та же. И это радует граждан России и пугает врагов России», – комментирует Марков.

Потерял свою должность вице-премьер Дмитрий Козак, которого в окружении президентского помощника Владислава Суркова называли автором конкурирующей идеи об «экономическом примирении» с Украиной, пусть и бандеровской (у Суркова, напомним, предлагали концепцию изматывания Киева требованиями выполнять Минские соглашения). Козаку прочат переход в администрацию президента, где он также будет заниматься постсоветским пространством и, похоже, соревноваться за влияние с Сурковым.

Кстати, Козак являлся еще и куратором Крыма с Севастополем. Теперь эту роль прочат новому вице-премьеру Марату Хуснуллину, который до назначения в правительство возглавлял департамент строительства мэрии Москвы. Хуснуллину приписывают большие связи с крупным китайским бизнесом, что может быть интересно Крыму в условиях санкций.