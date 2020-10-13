Новое правительство Сербии сохранит курс на сотрудничество с Россией

13.10.2020, Белград, Ксения Голуб

В Сербии продолжается формирование правительства, однако уже сегодня можно с уверенностью сказать каким будет внешнеполитический курс страны.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказали сербские эксперты.

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Особой сенсации в отношении кандидатуры премьер-министра не произошло – Ана Брнабич осталась на должности главы правительства еще на один срок. Причем ее кандидатуру выдвинул президент страны Александр Вучич.

« Я думаю, это хорошее решение, она свою работу выполняла ответственно», – прокомментировал свой выбор лидер Сербии.

Ранее в местных СМИ появлялись вбросы о том, что Брнабич возглавит дипмиссию страны в США, но теперь выяснилось, что представлять Сербию в Вашингтоне отныне будет бывший глава Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.

В стране появилось два новых министерства: по правам человека, гендерного равенства и общественного диалога и по вопросам семьи и демографии. Кто получит эти портфели пока еще не известно.

Зато точно ясно, что вошедший в коалицию с правящей Сербской прогрессивной партией, взявший «бронзу» на недавних парламентских выборах лидер движения «СПАС» Александр Шапич на должности в правительстве не претендует. Он получил во второй раз пост руководителя муниципалитета Новый Белград, и, кажется, вполне доволен. Что же касается главы социалистов – партии получившей «серебро» – Ивицы Дачича, то он, скорее всего, получит свой портфель, но возможно, уже не в качестве главы МИДа.

Политолог Деян Вук Станкович не исключает появления в правительстве новых лиц.

«Новые люди обязательно появятся, однако сколько их будет – трудно предсказать. Этого хочет и президент Вучич – его интересует привлечение новых персон. При этом, если говорить о политическом курсе, новое правительство будет правительством-преемником предыдущего. Однако я не исключаю такого момента, что оно продержится не полный срок», – отметил Станкович.

Что же касается отношений с Россией, по мнению этого эксперта, они останутся в прежнем ключе.

«Сербия сохранит хорошие отношения с Россией как в политическом, так и в экономическом плане. Она не будет поддерживать ЕС в вопросе санкций и будет и далее высоко ценить позицию России в отношении решения косовской проблемы. Сербия сохранит статус военно-нейтральной страны, несмотря на давление Запада.

Кроме нашей главной проблемы – статуса Косово – властям страны придется устранять кризис, вызванный пандемией короновируса, в здравоохранении и социально-экономической сфере, привлекать инвестиции и укреплять законность, а также осуществлять реформу госсектора и связанных с ним компаниях. А также решать опасные вопросы будущего Боснии и трудных отношений в регионе».

С политологом согласен адвокат и общественный деятель Владимир Джуканович.

«Сотрудничество с Россией будет безусловно углубляться. Сербия имеет стратегические интересы в нем, да и дружеские связи обязывают. Однако Сербия – открытая страна для сотрудничества со всеми, у нее есть свои интересы, которые она будет блюсти».

При этом Джуканович также ожидает появления в новом правительстве новых лиц и «новой энергии», с помощью которой будут решаться и приоритетные проблемы Косово и Метохии.

«Рассчитываю на то, что новое правительство продолжит работу по развитию экономики страны и начатые реформы. Нас ждет дальнейшее развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. И это самое главное. Так же я надеюсь на продолжение работ по укреплению нашего военного потенциала, а так же сектора безопасности в целом. Главной же проблемой, которая требует незамедлительного решения в нашем государстве, является судебная система, и я думаю, что правительство обязано будет заняться и этим вопросом», – подчеркнул эксперт.