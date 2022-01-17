Новое правительство Северной Македонии стало наполовину албанским

17.01.2022  14:58 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Северная Македония


Накануне вечером Собрание Северной Македонии утвердило состав нового правительства во главе с премьер-министром Димитаром Ковачевски.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», за состав нового правительства проголосовали 62 депутата из коалиции парламентского большинства, состоящего из прозападных либеральных и албанских партий, пришедших к власти в результате местного майдана, начавшегося в 2015 году. Против отдали голоса представители национал-патриотической и левой оппозиции – 46 депутатов.

Накануне вечером Собрание Северной Македонии утвердило состав нового правительства во главе с премьер-министром Димитаром...

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Новым премьер-министром Северной Македонии стал представитель майданного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), замминистра финансов прежнего кабинета Зорана Заева – Димитар Ковачевски. Всего из старого правительства в новое перешло одиннадцать человек, и еще девять – новые люди.

Нужно отметить, что правительство Северной Македонии помимо СДСМ составили представители сразу двух албанских партий – DUI (Демократический союза за интеграцию) и «Альтернатива» (ранее «Альтернатива для албанцев»).

Таким образом, в новом кабинете албанских министров стало даже больше, чем в предыдущем – теперь на одиннадцать македонских министров в нем приходиться девять министров-албанцев, и это при том, что албанцы составляют чуть более 25% населения Северной Македонии.

Ковачевски уже заявил, что его правительство посвятит свою деятельность экономике, развитию энергетики и трудовой занятости населения, а также переговорам о вступлении ЕС, которые блокируются Болгарией.

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