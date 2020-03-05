Новое правительство Украины: Покровитель убийц получил высокую должность

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Назначенный вчера министром Кабинета министров Олег Немчинов оказался кадром экс-президента Петра Порошенко, покровитель нацистских банд.

Такие сведения опубликовал юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Министром кабинета министров назначено служившее Порошенко и пропагандировавшие убийц глупое животное Немчинов…

Новый Министр Кабинета министров Немчинов жестко критиковал Президента Зеленского, писал, что Зеленский отказался проходить тест на наркотики, поддерживал Порошенко, пропагандировал радикалов, рекламировал вора и советника Порошенко Бирюкова, агитировал за убийцу Стерненко и поддерживал причастное к массовым убийствам быдло», – перечислил Портнов.

Он пообещал Немчинову «превратить его в политическое чучело».

«В своем фейсбуке он публично признается, что голосовал за Порошенко, постит новости против Зе и за Пороха, уничижительно называет Зе «президентом Голобородько». И вишенка на торте – участвует в праймериз партии Порошенко… Интересно, какого результата работы Зе ждет от отъявленного порохобота Немчинова? Саботаж или сразу диверсии? А потом опять придет в раду весь в соплях – «курс менять не будем, просто нужны свежие мозги», – комментирует секретарь Союза журналистов Украины Денис Иванеско.

Лишить новоназначенного Немчинова должности призвала и экс-министр юстиции Елена Лукаш:

«Вот только-только искренне порадовалась частичному выносу тел соросятни из исполнительной власти… как товарищи нашли в новом составе Кабмина гиперактивную порохоботню. В Министры КМУ проползло членистоногое Немчинов. Да что ж такое… Ну как вам удается превратить любую надежду в шок и ужас?» – комментирует Лукаш действия команды Владимира Зеленского.

Интересно, что сам Зеленский вчера на заседании Рады, которая назначала новый состав Кабмина, подошел к Петру Порошенко и пожал ему руку.