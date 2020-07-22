22.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Происшествия
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Новое преступление ВСУ: ДНР оказалась на грани гуманитарной катастрофы


Утренним обстрелом ВСУ из миномётов окрестностей Горловки повреждён водонапорный трубопровод, в результате чего идёт колоссальная утечка питьевой воды.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли минометный удар по поселку шахты 6/7 населённого пункта Горловка, в результате чего были повреждены участки водонапорного трубопровода д.2300 мм. и д.2100 мм. от насосной станции 3-го подъема канала «Северский Донец – Донбасс».

Вследствие указанных повреждений происходит колоссальная утечка питьевой воды – 65 000 м³ в час. На данный момент насосная станция 3-го подъема остановлена, водоснабжение части территории Республики осуществляется через резервные линии Верхнекальмиусского водохранилища в объеме 15 000 м³, подача воды сокращена более чем на 50%», – говорится в сообщении.


Отмечается, что в силу особенностей конфигурации канала «Северский Донец-Донбасс», авария в районе станции 3-го подъема канала наиболее опасная для водоснабжения ДНР.

«Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе в срочном порядке запрошены гарантии безопасности для устранения данного порыва. В ближайшее время будет остановлена Донецкая фильтровальная станция, подача воды сократится по всей территории республики. Возобновление работы ДФС станет возможным после восстановления поврежденного водовода», – добавили в ведомстве.

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