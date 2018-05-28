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28.05.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина

Новое видео пьяного Порошенко – как Ельцин!


Социальные сети активно обсуждают новый ролик, где запечатлен Петр Порошенко во время недавнего посещения подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области. Украинский президент с раскрасневшимся лицом кричит в микрофон и машет руками, из чего комментаторы делают вывод, что глава государства не трезв.

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Киевский политолог Сергей Белашко сравнивает Порошенко с бывшим российским президентом Борисом Ельциным.

«Пётр Алексеевич всё больше напоминает Бориса Николаевича. Судите сами:
– бездарная и тотально коррумпированная власть;
– бессмысленная война;
– разрастание силовых структур и чиновничьего аппарата;
– откровенный и циничный дерибан национального достояния;
– готовность выполнять любые прихоти западных “партнёров”;
– стремление хоть чучелом, хоть тушкой переизбраться на второй срок;
– искренняя вера в своё всесилие;
– пренебрежение к парламентаризму;
– беспредельный популизм, в том числе с использованием тяжёлой техники;
– склонность к пьянству, в том числе на рабочем месте в рабочее время;
– особые отношения с начальником охраны, получившим неадекватно большое влияние;
– неверие в институты, постоянные попытки подменить их родственниками, друзьями, просто людьми, которые чем-то понравились.

Но чтобы быть Ельциным, надо ещё найти своего Зюганова и своего Путина. А у Порошенко в колоде только Рабинович да Грицак», – язвительно комментирует Белашко.

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