Нового Матиоса не будет: Рада ликвидировала военную прокуратуру

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада внесла изменения в законы Украины касательно первоочередных мер по реформированию органов прокуратуры, фактически наделив нового генпрокурора Руслана Рябошапку гораздо более широкими полномочиями и ликвидировав Главную Военную прокуратуру страны.

С соответствующей инициативой выступил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В органах прокуратуры есть два органа, которые себя дискредитировали и показали свою полную неспособность обеспечить нормальное функционирование и профессиональный подбор в органы прокуратуры. Речь идет о Квалификационной дисциплинарной комиссии и Совете прокуроров Украины… Еще этим законопроектом предлагается отмена специализированной военной прокуратуры одновременно с предоставлением генеральному прокурору права создавать специализированные прокуратуры на уровне Офиса генерального прокурора, которым планируется заменить Генеральную прокуратуру, на уровне региональных и областных прокуратур. Фактически предлагается изменить структуру органов прокуратуры», – рассказал он.

Законопроект раскритиковали в партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Нардеп от этой партии Николай Княжицкий заявил, что предложенный документ по его мнению фактически отменяет проведенную при Порошенко реформу прокуратуры.

«Это законопроект, который строит диктатуру одного человека – прокурора. Набор прокуроров осуществляется в ручном режиме генеральным прокурором, такой подход был признан недопустимым в выводах Венецианской комиссии… Генеральный прокурор получает право создавать и ликвидировать специализированные прокуратуры, и не только Военную прокуратуру, что противоречит стандартам НАТО, а и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. А ликвидация САП является основанием для потери безвиза», – утверждает порохобот.

Тем не менее, закон был принят в первом чтении – 287 из 386 нардепов проголосовали за, из которых 243 – депутаты от «Слуги народа». При этом сразу же было принято решение о сокращении вдвое сроков подготовки закона ко второму чтению для его ускорения его окончательного принятия.