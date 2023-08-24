Нового мятежа ЧВК «Вагнер» не будет, контроль над ней перешел другим людям – политолог

Потрясений, связанных с гибелью руководства ЧВК «Вагнер» в России ожидать не стоит.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская Правда» заявил политолог Андрей Школьников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам эксперта, контроль над оставшейся в России частью ЧВК «Вагнер» после мятежа перешел к другим людям, о чем свидетельствовала встреча руководства компании с президентом России.

«Уже ничего этого не будет, поскольку последние два месяца фактически происходило то, что в корпоративном управлении называется слияние и поглощение. То есть, по сути, контроль над ЧВК был перехвачен, отдан. Та знаменитая встреча 35 людей в Кремле, это как раз и было по сути собрание – бывший владелец и новый владелец проводили собрание с персоналом, объясняя следующую политику партии.

Конкретно новым владельцем выступал тот, кто принимал – Владимир Владимирович Путин. Кому конкретно он это доверит, кто конкретно управлял? Это нужно посмотреть список высших должностных лиц, в чью сферу ответственности будет переведено. Просто масштаб ситуации и проблем был таков, что ему пришлось лично в это вмешиваться.

Соответственно, рычаги управления взяты под контроль, вопросы финансирования взяты, разделение на то, что является ЧВК в России, а что является ЧВК на африканском континенте, тоже произведено. Все точки внимания давно под контролем. То, что не было сделано год, полтора назад, это за последние два месяца сделано, поэтому я бы не ждал резких действий», – уверяет Школьников.