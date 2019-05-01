Нового посла РФ в Белоруссии считают более умным и опасным

01.05.2019, Москва, Елена Острякова

Новым послом России в Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном сайте Кремля.

Мезенцев в прошлом был губернатором Иркутской области и сенатором от Сахалина. Еще один интересный момент биографии – в 90-е годы он работал в мэрии Санкт-Петербурга одновременно с Владимиром Путиным.

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Мезенцев (слева) и Александр Лукашенко

Характерно, что белорусская оппозиция, которая активно выступала против предшественника Мезенцева на посту – посла в Беларуссии Михаила Бабича, не довольна и новым представителем России

«Бабич уже официально «ВСЁ». Но вот его сменщик выглядит более опасной персоной. По крайней мере, он умнее. Кроме того, Мезенцев, назначенный послом в Минске – специалист по информационным операциям. Его диссертация называлась «Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности». И, судя по теме, человек писал сам, сам выбирал тему. Резкий тон будет сглажен, но простых месяцев официальному Минску ждать не приходится», – написал в своем телеграм-канале оппозиционер Эдуард Пальчис.

Схожую характеристику, хотя и с других позиций, дает Бабичу и главред радио «Эхо Москвы» либерал Алексей Венедиктов.

«Дмитрий Мезенцев очень тщательный, неконфликтный, осторожный и предприимчивый человек. Знаю с 1991 года, полная противоположность бывшему послу Михаилу Бабичу.

Последний все предпочитал решать кавалерийским наскоком и грубостью. Мезенцев – обволакивать и соблазнять», – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Политолог Федор Лукьянов выражает надежду на то, что слухи об обмене Бабича на уступки со стороны Александра Лукашенко верны.

«В ход пошли проверенные кадры. У железнодорожника-сенатора Дмитрия Мезенцева богатый послужной список – от ЦСР и губернаторства до генсека ШОС. Таранного подхода Бабича теперь точно не будет – Дмитрию Фёдоровичу свойственны умеренность и аккуратность. Будем надеяться, что этот реверанс в сторону Лукашенко сделан не просто так, а в качестве аванса для того, чтобы ему было проще принимать трудные интеграционные решения», – написал Лукьянов в своем телеграм-канале.

«Накал объясним. Российско-белорусские отношения достигли фазы, когда они должны переходить в качественно иную фазу. Ту или другую. Вот попытка понять, в какую, то есть расставлять точки над i, и вызвала такое обострение. И смена посла тут ничего не меняет, все равно придется их расставлять», – поясняет эксперт.

«И тут даже не важно, обещал ли Лукашенко что-то. Обещанного долго ждут. Важно, что Россия теперь подходит к столу переговоров с позиции: ребята, мы вам пошли навстречу, теперь ваш ход», – соглашается белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.

Телеграм-канал «Белорусский гамбит» полагает, что ушедший с должности посла Бабич справился со своей задачей – он открыто озвучил цифры объемов поддержки Минска со стороны Москвы – это, якобы, и вызвало резкую реакцию в ответ, сопровождавшуюся выпадами в адрес дипломата, которого назвали «бухгалтером» и «счетоводом».

«Прямо названа вся агентура Запада в Белоруссии… Привлечено внимание к политике насильственной белорусизации и «культурной войны», в том числе к вопросам исторической памяти и символики. Вскрыта «пятая колонна» и белорусские агенты влияния внутри России, как открытые, так и скрытые», – перечисляет автор последствия публичного конфликта вокруг Бабича.